‘El tren de los pies ligeros’, dirigido por Miguel Coelho

La Gualdra 465 / Desayuno en Tiffany’s, mon ku / Cine

Al leer el título y el director de la película uno podría pensar dos cosas: o que se trata de otro documental más sobre lo maravillosos y místicos que son los tarahumaras de Chihuahua; o bien, otro filme más de un turista encantado por los paisajes contemplados desde El Chepe y por el exotismo de los nativos de México y que se ha vuelto “compita” de los indígenas de esa región.

Pero al comenzar la película se nos deja bien claro cuál es el plan. Recorrer la sierra Tarahumara siguiendo la ruta del tren El Chepe desde Los Mochis, llegar a Bahuichivo, bajarse del tren para visitar Cerocahui, volver al tren, seguir y volver a bajar para ir en autobús a Batopilas, seguirá hasta Ciudad Cuauhtémoc y finalmente en Chihuahua. Todo esto evitando los puntos comunes del turismo de masas: “El tren me daba ya la estructura narrativa de la película; es ya un elemento icónico de la región por ser a la vez el último tren de pasajeros que atrae tanto turistas como gente local”, comentó en entrevista virtual.

Miguel Coelho, un documentalista portugués formado en la escuela del cine directo, nos dijo:

“Quería filmar no a los indígenas exóticos, sino la existencia de culturas que se han conservado, como los rarámuris, los yoremes y los menonitas… no soy antropólogo, pero hice un documental antropológico. La primera vez que fui me llamó la atención ver a los menonitas que parecen salidos de una pintura de Vermeer y los tarahumaras como si me llevaran a la Edad Media. Me pregunté, ¿De dónde viene esta gente? Me quedé con estas imágenes. Quería conocer más de ellos. Me dio todo esto la sensación de ser un lugar muy mágico”.

Por eso mismo, él es la voz que narra todo el viaje porque -cosa curiosa cómo hay justamente aspectos que ya de solo nombrarlos nos remiten a una sensación. Quiso hacer sentir en el espectador un sueño: planear por la sierra, por las montañas y las cotidianidades.

Con una duración de 70 minutos y filmado en 2019, El tren de los pies ligeros es un documental que muestra las sociedades duales en México. Coelho se preocupó por darle a su obra un tono de lejanía, desde el punto de vista de quién no forma parta de esas sociedades filmadas y que no intenta ni intentó introducirse sino simplemente presenciar. Aun sabiendo que siempre la cámara y el equipo de filmación, por más que sean solo dos personajes, ya alteran los estados de ánimo de los personajes, él no buscó ser amigos de ellos.

Mantuvo siempre una cierta distancia. Aunque convivió con ellos y aceptaron hacer la Danza del Venado no quiso beber en la fiesta ni tomar el tejuino -también llamado tesgüino-. Decidió, al contrario, esa noche retirarse a buena hora para dejarlos en su fiesta:

“Sabía que iba a tocar la cuestión indígena, un tema muy controversial en México. Había dos posiciones: la de la gente, con la que yo no me identifico, y que dice ‘pobrecitos no agarraron el tren de la modernidad’. Yo como extranjero lo he visto muchas veces. Un discurso muy elitista. Gente que insiste en que hay que ayudarlos a entrar en el sistema. Pero también hay gente bien intencionada, más identificada conmigo, pero que luego los mezclan a todos, como si hubiera solo un tipo de indígena y luego se identifican con ellos. Que los ven como amigos, pero muchas veces solo lo hacen para ir a la experiencia del peyote. Yo no quería quedarme a ayudarlos, a hacerme su amigo ni hacer activismo. Quería mantener la distancia”.

Entonces Coelho le dio a su obra dos tonos: por un lado, dejar un par de planos secuencia que respetan la duración directa de las escenas (por ejemplo, la Danza del Venado) y, por otro lado, integrar elipsis pero que siguen creando la sensación de duración (por ejemplo, el rarámuri corriendo o la misa ortodoxa).

Y finalmente, a pesar de ir contra su formación de cine directo, agregar sonido no directo sino música que siempre reviste la imagen y crea otras emociones.

El documental no ha podido tener una vida intensa de visionaje en México por causas de pandemia, ha sido más visto en Francia. Por lo pronto, Coelho dará la cátedra inaugural de antropología en el Centro Universitario del Norte (Cunorte) de la Universidad de Guadalajara, en la primera semana de marzo. Por supuesto, en formato online y gratuito para todos.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_465