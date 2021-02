Se descarta Sánchez Cordero para buscar la Presidencia

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabeza la conferencia matutina en Palacio Nacional, el 5 de febrero de 2021. Foto Cuartoscuro

Al sostener que México está preparado para que una mujer sea la Presidenta de la República, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se descartó para esta opción, debido a su edad.

“Por supuesto, hoy en día tenemos una gran posibilidad de que lleguen ya a puestos importantísimos, como podría ser la Presidencia de la República, mujeres – ¿por qué no?- competititivas y de gran calidad y capacidad”, dijo.

Lo anterior fue comentado durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional ante el planteamiento específico de lo que ocurre en Estados Unidos donde por primera vez hay vicepresidenta.

“Siempre he sostenido durante toda mi vida, sobre todo cuando he llegado a romper algunos techos de cristal, por ejemplo, ser la primera notaria pública en la Ciudad de México, y así sucesivamente. Siempre he sostenido que las primeras mujeres que llegan abren el espacio, rompen el techo de cristal para otras muchísimas mujeres y no podemos ser las primeras y únicas sino las primeras de muchísimas más”, señaló.

Sánchez Cordero recordó que cuando fue ministra, durante los sexenios de cuatro presidentes, iniciando con Zedillo en 1994, funcionarios y presidentes le dijeron que todavía no había posibilidades de que el gabinete fuera paritario.

En lo personal, dejó en claro que ya tiene muchos años de edad “y no tengo ninguna expectativa de esta naturaleza, por supuesto que no. Sobre todo porque en un momento más, terminando esta responsabilidad, ya quisiera dedicarme a estar más tiempo con mi familia y con mis nietas y nietos”.