Ajustes técnicos en registro de vacunación, ofrece López-Gatell

Ciudad de México. Al mencionar que hay una “tendencia de reducción” en los dos días recientes en los números de casos activos de Covid y contención de hospitalizaciones, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que habrá ajustes técnicos en la plataforma de registro de vacunación para adultos mayores y ésta operará las 24 horas del día.

Destacó que todas las personas recibirán el biológico, más allá del orden de pre registro, e incluso se valora acudir a los domicilios a vacunar a quienes tengan problemas de movilidad y, por obvias razones, las brigadas llegarán a los centros penitenciarios.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional llamó a la calma al aclarar también que la eventual carencia de la Clave Unica de Registro de Población (CURP) no será tampoco obstáculo para ser beneficiado con el biológico porque las personas pueden generar el documento.

Ante las posibles incidencias en la etapa con adultos mayores – y en general en zonas apartadas o carentes de medios de comunicación- ponderó la existencia de las brigadas correcaminos y la participación de los servidores de la nación que harán un recorrido para ubicar a las personas, pero sobre todo pidió calma y paciencia.

Anunció además de la preparación de 22 mil estudiantes universitarios voluntarios que se añadirán a las brigadas, precisamente para llegar a toda la población.

“Este es un operativo histórico, monumental, y va a ser gratuito y de cobertura universal”, señaló.

Comentó que ha habido una respuesta de toda la estructura gubernamental, incluso de las fuerzas armadas, para prestar servidores a la secretaría de Salud y ampliar la capacidad del sitio de registro, toda vez que se trata de un problema de “redireccionamiento”.

Del primer elemento, relacionado con la reducción de dos días de casos activos, el subsecretario comentó que los datos “nos permiten ver que por primera vez desde el repunte de octubre, tenemos dos días de baja”.

No obstante, llamó a la cautela y que nadie se llame a sorpresas porque esta contención no es ninguna garantía de que se terminó la epidemia, sino de un avance siempre y cuando la población guarde las medidas de sana distancia y las autoridades mantengan decisiones administrativas adecuadas para empezar a ver una tendencia sostenida de reducción.

Luego de hacer un breve repaso de las perspectivas de producción y abastecimiento de vacunas (actualmente se han aplicado en México 677 mil 539 dosis, de un total de 766 mil 350 recibidas), el funcionario indicó que siete por ciento de las personas vacunadas ya recibieron la segunda dosis y, en la medida en que avance la producción, en el país se concluirá la primera fase, para personal médico, y se iniciará la aplicación en adultos mayores.

Al hablar de la CURP, López-Gatell recordó que los extranjeros residentes en México y connacionales que lleguen aquí también pueden tener acceso a esta clave.

“En este momento es una pequeña proporción, muy muy pequeña, no debe preocupar (que no tienen el documento); que todo mundo se registre, quien no tenga Curp en este instante, no se preocupe, porque puede obtenerla y registrarse, pero también estamos muy conscientes de que las personas que pudieran no tener Curp en ese momento pudieran tener la inquietud de que sea un factor de exclusión, no es el caso”, expuso.

Igualmente el subsecretario defendió la vacunación como estrategia de salud pública y calificó como “disparate” las versiones que señalan que los biológicos harán daño, provocarán Covid o contienen restos de fetos humanos.