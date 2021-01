Presenta alcalde capitalino proyecto y arranque de mantenimiento del Mercado González Ortega

Ulises Mejía Haro presidió el acto protocolario ■ FOTO: CORTESÍA AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS

Con el compromiso de no modificar el edificio, no desplazar a locatario alguno y no concesionarlo a ningún particular, ayer fue presentado por parte del presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, el proyecto y arranque de los trabajos de mantenimiento del Mercado González Ortega, para los cuales se destinarán 10 millones de pesos, divididos en dos etapas, con aportaciones federales y municipales.

Teniendo como sede el inmueble histórico construido en la segunda mitad del siglo XIX (19), Mejía Haro señaló que pese a los estragos y la parálisis que ha dejado la pandemia de Covid-19, el trabajo debe continuar y los compromisos realizados al inicio de su administración deben cumplirse, tal y como fue el mantenimiento del Mercado González Ortega, cuya intervención será para la mejora del espacio, terminar con las condiciones de humedad, el desprendimiento de la cantera, la limpieza general y la mejora de los servicios básicos.

Esta determinación, precisó Mejí Haro, fue producto de un estudio técnico y especializado hecho de la mano con las instancias normativas como el INAH y la Junta Estatal de Monumentos y Zonas Típicas del estado, así como la retroalimentación con locatarios que son quienes mejores saben de las carencias del edifico.

La inversión para estos trabajos, expuso el edil capitalino, es de 5 millones de pesos para una primera etapa, de los cuales la Federación aporta 3 millones y medio y el ayuntamiento de Zacatecas, un millón y medio. Al reconocer que son insuficientes, señaló que se piensa por lo tanto en una segunda etapa en la que se invertirá la misma cantidad y servirá para subsanar lo que no quede terminado de la primera.

Al tener en cuenta que es un tema de mejoramiento del inmueble, dijo Mejía Haro, los trabajos se deben realizar con mucha mesura y acciones especializadas porque es uno de los edificios más importantes de Zacatecas. Por lo que se hará el esfuerzo también, para que se concluya en un plazo de 10 semanas, y si los locatarios lo permiten, iniciar luego la segunda etapa para el beneficio de las próximas generaciones.

Por su parte, Fernando Rico, representante de los locatarios, reconoció a la administración municipal que haya puesto atención en las demandas realizadas puesto que las administraciones anteriores no lo habían hecho, aun y cuando aseguró que han buscado el diálogo, aunque no ha sido sencillo, pues se han antepuesto otros intereses “muchas veces dañinos e insanos” para la ciudadanía.

Asimismo, reiteró la petición al presidente municipal para que se apruebe la constitución de un fondo de mantenimiento para el mercado, con los ingresos obtenidos por las rentas de los locatarios, los ingresos de los baños públicos y las rentas esporádicas del espacio destinado a exposiciones y otros eventos.

“No temeos la intención de que un fondo así resuelva todas las problemáticas del mercado, pero sí nos ayudaría a solventar lo cotidiano y el desgate normal del inmueble que se constituye como un bien patrimonial auto sostenible hacia el futuro. Ojalá nos permita una reunión en la que podamos exponer en qué consiste ese fondo”, concluyó el locatario.