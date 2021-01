Realizan mitin por los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero

Durante el mitin por los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa en Chilpancingo, Guerrero, el 26 de enero de 2021. Foto: La Jornada

Chilpancingo, Gro., Doña Bertha Nava, mamá del estudiante Julio César Ramírez Nava, quien fue asesinado la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador “que diga la verdad a los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, que ya no les diga mentiras”.

Entrevistada al término del mitin realizado este martes, al mediodía, en Chilpancingo, al cumplirse seis años y cuatro meses, de la desaparición de los jóvenes, y del asesinato de tres jóvenes más, Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón —hallado desollado la mañana del 27 de septiembre—, y Julio César Ramírez Nava, dijo que después de que se filtró la información a los medios de comunicación, respecto de la participación del Ejército Mexicano en los acontecimientos del 26 de septiembre, “no se requiere de otra investigación, que ya el presidente López Obrador, diga la verdad”.

La también integrante del Colectivo Los Otros Desaparecidos de Ayotzinapa, recordó que en el caso del asesinato de su hijo Julio César Ramírez Nava, nunca se le informó cómo perdió la vida.“A mí la ley nunca me dijo nada, y cómo pasaron los hechos, tampoco me lo dijeron. Yo nada más fui a reconocer a mi hijo a la morgue”.

Entre sollozos expresó: “(estaba) inerte, con sus ojitos cerrados, no me dejaron ni siquiera abrazarlo, y duele, y a estas fechas, éste gobierno sigue en su mentira ¿no?, y sigue engañando a los (padres de los) 43, y les dice que el huesito es de otro estudiante más”.

Pidió “que no nos lastimen porque estamos muertos en vida, pero no vencidos, estamos en pie de lucha y vamos a seguir, cueste lo que cueste”.

Consideró que los militares están involucrados en la muerte de los tres jóvenes, y en la desaparición de los 43 estudiantes, “todos están involucrados, aquí que no nos quieran venir a dar ‘atole con el dedo’, como lo han hecho con los 43 padres de familia; aquí nosotros sabemos cómo se maneja el gobierno; y cómo se maneja con la delincuencia ¿a quién quieren engañar?. Es cierto, no estudiamos, no sabemos de leyes, pero a estas alturas no nos pueden seguir engañando”.

La tía Bertha, como le dicen de cariño en la Normal de Ayotzinapa, se pronunció en contra de una nueva investigación. “¿Para qué queremos una nueva investigación?, si el gobierno se pasa nuestro dolor y sufrimiento por donde se le pega la gana; queremos que se llegue a fondo, que se haga lo que se tiene que hacer, porque ya basta de matar y hostigar a nuestros muchachos, a seis años los siguen amedrentando, y hasta que mi corazón deje de latir voy a seguir luchando”.

Y concluyó: “Aquí estamos presidente (López) Obrador; dónde está el acuerdo que le hiciste a los padres, a dónde está esa mentira, por qué engañar, por qué si sabes que no podías hacerlo para qué les das alicientes, queremos a nuestros muchachos, no queremos más nada, los queremos de vuelta ya con vida, porque los estás matando tú, y todo este gobierno corrupto, asesino, ‘desaparecedor’ de nuestros pueblos. Vamos a luchar cueste lo que cueste, y si en ello se nos va la vida, bienvenida sea”.

Antes en el mitin, doña Bertha Nava, también entre lágrimas manifestó: “Da coraje que hoy este gobierno que está siga haciendo de las suyas, sigue engañando, y sigue martirizándolos (a los padres de familia). Aquí no importa que gobierno esté, importa quien en realidad haga valer la ley, pero sabemos que de arriba jamás llegará, para nosotros los asesinados, los perdidos, los desaparecidos”.

Dice mucha gente “ya son seis años, ya supérenlo. Cómo jodidos va a uno a superarlo, si una madre jamás supera, empieza a vivir con ese dolor día a día; vemos en éstos estudiantes nuevos de Ayotzinapa, un hijo que nos arrebataron, y que les arrebataron los sueños. No quiero ver a nadie más tirado, como quedó mi hijo en el asfalto”.

En su turno, un dirigente de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, anunció que ya no se le permitirá el ingreso a la Normal de Ayotzinapa, al ex vocero de los padres de los 43 estudiantes, Felipe de la Cruz, precandidato a diputado por Morena. “El vocero que se decía ser parte de Ayotzinapa, nos está traicionando. Felipe de la Cruz, lucró con nuestra institución, y que sacó provecho. La Normal de Ayotzinapa, no está de acuerdo con ningún partido político”.

También señaló que si de verdad se le permitiera que declarara el capitán José Martínez Crespo (del 27 Batallón de Infantería), de inmediato “caería el general (Salvador) Cienfuegos; y el ex presidente (Enrique) Peña Nieto, pero lo tienen resguardado, por eso no hay justicia para el pobre, ni cárcel para el rico”.