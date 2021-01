“El bajo índice de lectura en México se debe a la falta de acceso a los libros”

La edad ideal para comenzar con el hábito de la lectura es después de los 10 años, porque es en quinto o sexto de primaria cuando los niños se pueden interesar en leer ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ No es una actividad que no le guste a la población: Salmerón

■ Dona historiador parte de su acervo a la biblioteca de Jerez

Pedro Salmerón Sanginés, ex director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas (Inehrm), afirmó que el bajo indicador de lectura en México se debe a la ausencia de estrategias para proveer de bibliografía a las comunidades, es decir, es un problema que obedece a la falta de acceso a los libros y no a que es una actividad que no le guste a la población.

“Es una patraña que en México no guste leer, que en México no se lea y que no guste la historia de México. Cuando llevamos los libros a buen precio o regalados a los barrios o a las comunidades, buenos libros, la gente no sólo los leyó, sino que también se retroalimenta”, dijo.

Durante un acto protocolario realizado en Jerez, donde el historiador donó parte de su acervo bibliográfico personal a la biblioteca municipal “Ramón López Velarde”, indicó que la estadística sobre la lectura en México no tiene que ver con los libros leídos, sino con los libros comprados oficialmente.

“A mí me consta, por ejemplo, que en uno de mis libros ha habido por lo menos seis ediciones piratas, pero no me preocupa mientras se venda y se lea. Entonces (en las estadísticas) no se consideran los libros piratas y no se consideran los libros prestados”, agregó.

Salmerón Sangianés detalló que los libros prestados y los fotocopiados no se contemplan en las estadísticas de lectura, y esta última es una práctica muy común en jóvenes y estudiantes que no tienen la capacidad adquisitiva para adquirirlos.

Por otra parte, comentó que la edad ideal para comenzar con el hábito de la lectura es después de los 10 años, porque es en quinto o sexto de primaria cuando los niños se pueden interesar en leer historias por su cuenta. Para el caso de niños pequeños, sugirió leerles a ellos.

Desde su punto de vista, la literatura fantástica puede ayudar a motivar la lectura en los niños y cuestionó que grandes escritores demeriten las historias de Harry Potter, porque los niños los leen e incluso hacen grandes filas para comprarlos.

“Son libros de aventuras, de brujas, de magos, de orcos, de policías, amor, celos, enojos, conflictos internos; todo lo que requiere una buena historia. ¿Cómo se atreven a despotricar contra Harry Potter? Los chamacos están leyendo”, expresó.

Por último, Salmerón Sanginés mencionó que el acervo que donó a la biblioteca municipal de Jerez incluye obras “que contribuyen al estudio y a la lectura para el placer, y a ver si algún día hacemos una brigada para leer en en todos los estados de la Federación”.