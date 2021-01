Robert De Niro y Anya Taylor-Joy, juntos en nueva película

Anya Taylor-Joy participará, junto a Robert De Niro, en la nueva película del director David O. Russell. Foto tomada del Twitter @netflix

Madrid. David O. Russell, director conocido por títulos como El lado bueno de las cosas o La gran estafa americana, ya está trabajando en su próximo proyecto. Su nueva película, aún sin título, contará con un reparto estelar encabezado por Robert De Niro y Anya Taylor-Joy.

Según Deadline, también participarán en la cinta Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts y Alessandro Nivola. Los intérpretes se unen así a los previamente confirmados Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek y Zoe Saldana.

El proyecto está basado en una idea original del cineasta. El rodaje está teniendo lugar actualmente en California. Russell, nominado al Oscar en cinco ocasiones, no ha estrenado una película desde 2015, cuando lanzó Joy. The Fighter, Extrañas coincidencias o Tres reyes son algunos de los filmes destacados de su filmografía.

Taylor-Joy está actualmente arrasando con Gambito de dama, mientras que los espectadores vieron por última vez a De Niro La última gran estafa, lanzada en 2020. Chris Rock ha participado recientemente en la serie Fargo; Michael Shannon apareció en 2020 Generación Y; y Mike Myers no actúa desde 2018, cuando participó en Bohemian Rhapsody.

Andrea Riseborough es conocida por sus roles en Birdman o Oblivion. Por su parte, Matthias Schoenaerts ha participado en largometrajes como La chica danesa o De óxido y hueso. Alessandro Nivola ya trabajó con Russell en La gran estafa americana y próximamente protagonizará The Many Saints Of Newark, película precuela de Los Soprano.