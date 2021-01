Respalda López Obrador decisión de FGR sobre caso Cienfuegos

Al respaldar la determinación de la FGR de no aplicar acción penal contra el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su conferencia de esta mañana que si bien se debe combatir la impunidad no puede haber venganza. Foto: Presidencia

Ciudad de México. Al respaldar la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR) de no aplicar acción penal en contra del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si bien se debe combatir la impunidad no puede haber venganza.

Es un asunto que le tocó resolver a la FGR, y de una u otra manera tiene que ver con mi gobierno el cual avala, secunda y respalda la decisión. También ofreció “transparencia plena” del expediente.

“Debe terminarse la impunidad y la corrupción, pero tampoco puede haber represalias, venganzas y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate”, dijo al abrir la conferencia de prensa matutina.

Lo más importante –añadió– es la verdad y la justicia, entonces, ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadunidense encargada del combate a las drogas, por la DEA.

El Presidente insistió en la parte circunstancial de la aprehensión del general.

“Me llama la atención eso de las casualidades, cómo es que se lleva la detención del general unos días antes de la elección si ya había estado de visita en el mismo lugar, en marzo. ¿Qué no supieron? ¿No tenían terminada la investigación, por qué fue en las vísperas de la elección? ¿De parte de quién? ¿Se pretendía debilitar a México, a nuestras fuerzas armadas? ¿Que nos confrontáramos con el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué pasó? Pues fallaron, como todos los seres humanos, pero eso ya es cosa de dejarlo a los estudiosos”, expuso.

Reiteró: no vamos a fabricar delitos, no vamos a inventar nada; tenemos que actuar a partir de hechos, de pruebas, de realidades y yo no siento que la gente se decepcione por eso, la gente se decepciona cuando hay corrupción, cuando hay impunidad, cuando se oculta información, cuando se miente”, dijo en conferencia de prensa.

Nosotros – añadió- “no somos corruptos ni protectores de corruptos, estamos luchando en contra de la impunidad, damos la cara, informamos, actuamos de manera transparente, no reservamos, no ocultamos ninguna información”. En ese sentido comentó que el dar a conocer el expediente es inédito.

“Nunca en la historia de México se ha actuado así y lo hacemos por la justicia, para fortalecer las instituciones nacionales, por la dignidad de las personas y lo hacemos también para no dar motivo a los adversarios, a los que utilizan cualquier excusa para cuestionar la transformación que estamos llevando a cabo”.

Precisó que se dará a conocer todo el expediente y confió en que su contraparte entenderá que no se puede poner en entredicho al gobierno mexicano.

Se informará del caso al gobierno actual, del presidente Trump y, en su momento, a la siguiente administración, dijo.

Se hará público el expediente por caso Cienfuegos

“He dado instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que hoy mismo, lo más pronto posible, se ponga a disposición del pueblo de México todo el expediente que envió el gobierno de Estados Unidos para que pueda ser consultado, revisado e investigado por quien lo desee. Transparencia plena.

La intención de difundir información es despejar dudas y malos entendidos, para lo cual el canciller Marcelo Ebrard hizo la relatoría desde la detención del general, incluyendo la nota diplomática enviada al gobierno de Estados Unidos, así como la información que envió la DEA y la decisión que se tomó de entregar toda esa documentación a la FGR.

Se hará público el expediente del caso Cienfuegos, agregó, porque no se puede dejar en entre dicho al gobierno de la República ni a sus instituciones, pero también porque México no es rehén de nadie, porque por encima de todo está el prestigio de nuestra nación y tenemos la autoridad moral y política suficiente como para poder llevar a cabo estas decisiones. Entonces, por eso vamos a dar a conocer todo el expediente a partir de hoy.

DEA no actuó con profesionalismo

Por la difusión de los documentos oficiales el Presidene ofreció disculpas por anticipado a su contraparte, pero subrayó que Washington actuó de manera inadecuada, sin respetar los acuerdos bilaterales de cooperación e intercambio de información.

“Ofrecemos disculpa al gobierno de Estados Unidos por actuar de esta manera porque pueden ellos decir que cómo damos a conocer el documento, cómo nos atrevemos a darlo a conocer en donde es evidente que no son sólidas las pruebas que se recabaron en muchos años, supuestamente”.

En el caso Cienfuegos, “la DEA (agencia de Estados Unidos para el combate a la drogas) no actuó con profesionalismo”, subrayó López Obrador quien planteó también la posibilidad de que a partir de ese caso se intentó afectar la relación bilateral.

“Veo muy poco profesionalismo, se actuó muy a la ligera, a pesar de que como dice la Fiscalía de México empezaron a investigar desde el 2013; para lo que entregaron, pues no fue un buen trabajo o lo que hicieron no tiene sustento, no hay materia”, expresó.

El expediente, dijo, fue contra el general pero ahí aparecen otros nombres. En Estados Unidos ya había sospechas de que la investigación contra Cienfuegos no estaba bien integrada, y así se plasmó en una nota periodística, señaló por su parte el canciller Ebrard, quién añadió que la investigación en curso de la FGR no quiere decir que ya se cerró, sino que respecto de la participación del general Cienfuegos llegan a la conclusión de que no hay elementos.

La nota diplomática enviada, explicó, es porque no compartió información de la indagatoria, lo cual no corresponde a la confianza de dos naciones aliadas.

El gobierno está abierto a recibir todas las pruebas del caso, si las hubiera, dijo el mandatario. “Como lo mencionó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se les pidió que enviaran todo lo que tenían, pero si no fue así, y tienen más, estamos abiertos a recibir todas las pruebas.

“Pero no queremos especulaciones, conjeturas, no queremos la fabricación de delitos, no queremos venganzas y no aceptamos intimidaciones. Somos un país libre, independiente y soberano”, dijo el Presidente.

Por otra parte agradeció a las autoridades de Estados Unidos por reponer el procedimiento “pero consideramos fue un error”.

Agradeció al procurador estadunidense y al embajador en México “por haber actuado con respeto a nuestro gobierno, que en el caso Cienfuegos se había entregado toda la información y se había actuado sin condiciones.

“Eso lo agradecemos al presidente Trump, al embajador de Estados Unidos en México -que le deseamos que le vaya muy bien-, y al procurador de Estados Unidos, inclusive al director interino de la DEA que como van a ver ustedes en el expediente, envió la información que correspondía”.

Destacó que el vecino país violó un compromiso y acuerdo de compartir información, porque en cualquier acto de cooperación tiene que haber confianza de las partes “y en este caso no la hubo, aun con ese proceder que consideramos inadecuado, cuando se le hizo la petición al procurador de Estados Unidos fue muy respetuoso y supo aceptar nuestros argumentos y actuó de manera consecuente”.

“Creo que el gobierno de Estados Unidos entiende que nosotros tenemos que actuar así y ellos sabían que nosotros estábamos llevando a cabo esta investigación y que habría una resolución”, señaló.

Pidió también objetividad respecto de las investigaciones y no porque sea de un juez extranjero se afirme que es válida.

“Antes, como se cubría aquí se decía ‘es que ya se juzgó afuera y esos son los buenos jueces, impecables, esos no cometen errores, esos son rectos’ pero en este caso, con todo respeto, los que hicieron esa investigación no actuaron con profesionalismo”, consideró.

Aunque nosotros respetamos a los gobiernos extranjeros, somos partidarios de la no intervención, pero no todo lo de fuera es bueno, excelente, como tampoco es malo, tenemos que ser muy objetivos, insistió.

“Había también esa idea, periodistas defendiendo la investigación que se llevó a cabo en Estados Unidos o descalificando lo nuestro, lo de México, hasta molestos de cómo vamos a dudar de la DEA.

“Así, a veces hasta son más simpatizantes de la DEA que del pueblo de México, de nuestra nación. Entonces, es justicia. Si fuésemos encubridores, nos hacen triza porque saldrían hoy o mañana a decir ‘no es cierto, aquí está’ pero nosotros cuando decimos de que es de tal manera es de lo que tenemos elementos, no inventamos, aunque claro que nos podemos equivocar porque no somos perfectos”.

Sin embargo, advirtió una ola de críticas por la decisión de la Fiscalía General de la República: se nos vienen encima como lo hacen cotidianamente pero con esto más, con más fuerza, ya se están frotando las manos.

Pero en este caso, agregó el Presidente, se cuidó completamente la investigación. Que la gente tenga confianza que siempre le vamos a decir la verdad y que no le vamos a fallar al pueblo.

No podemos inventar, fabricar delitos o usar chivos expiatorios como se hacía antes, dijo. La justicia no sólo es castigar sino prevenir que ya no se vuelvan a cometer. Eso también es justicia el que todos nos comprometamos a actuar con rectitud y justicia.

Después de leer el boletín de la Fiscalía, el presidente López Obrador apuntó que lo hace para que la gente cuente con toda la información, que sepa por qué la Fiscalía está actuando.

“Si el gobierno de Estados Unidos, la DEA, responde de que sí tiene pruebas de otro tipo, entonces también lo daríamos a conocer, pero la Fiscalía ha actuado porque se consideró de que los elementos de pruebas presentado por el gobierno de Estados Unidos no tiene ningún valor probatorio para procesar, iniciar un juicio en contra del general Cienfuegos”, expuso.