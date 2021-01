No permitiré que silencien las conferencias: AMLO

El presidente López Obrador durante una de sus conferencias matutinas desde Palacio Nacional. Foto Presidencia

Al advertir que “quien no ayude, no estorbe” en el plan nacional de vacunación anticovid, el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que en caso de que la autoridad electoral ordene la suspensión de la transmisión de las conferencias matutinas, interpondrá los recursos legales correspondientes porque no permitirá que lo silencien.

“Ahora eso del amparo, que yo no sabía, pero van a seguir, por eso es importante que tengamos esta comunicación. Bueno, ayer se dio a conocer que el presidente del INE está proponiendo que se cancelen las conferencias en dos meses, que no se transmitan, pero como ya está de moda la censura a nivel mundial, pues ya nos quieren silenciar, pero es una actitud de mucha intolerancia.

“¿Cómo nos van a quitar el derecho de manifestación, de expresión, cómo le quitan el pueblo el derecho a la información?”, expresó.

La suspensión de la transmisión de las mañaneras, añadió, “sería un acto de censura, un agravio, atentado a la libertad. Eso no puede prosperar desde el punto de vista constitucional, legal, y aprovecho para convocar a los mexicanos a que opinen si está bien que el INE nos silencie, si está bien que en México nuestro país no pueda hablar el Presidente”.

Dijo al presidente del consejo general del INE, Lorenzo Córdova, que no se preocupe “porque no somos iguales”, al contrario, siempre han enfrentado las prácticas antidemocráticas que en el organismo electoral han avalado “porque el se ha hecho de la vista gorda” en candidaturas, creación de partidos políticos, entre otros hechos.

Nosotros, dijo, no haremos nada que afecte la democracia, al contrario, vigilar que no se utilice el presupuesto del gobierno en elecciones, “como el lo sabe y se quedó callado y nunca protestó que se utilizaban recursos públicos, los funcionarios, no hasta el que fue rector de la UNAM, secretario de salud, Narro, luego fue delegado del PRI.

“Y, a ver, ¿qué declaró el actual presidente del INE? Nada, no lo vio. Que no se preocupe, nosotros somos demócratas, ni se va a utilizar el dinero del pueblo y mucho menos vamos a hacer fraudes, no somos iguales, pero no nos pueden quitar el derecho de informar al pueblo ¿Qué quieren? Que nos crucemos de manos, con toda la campaña en contra de la mayoría de los medios’”.

El tema surgió en la conferencia de prensa de Palacio Nacional al preguntarle su opinión del amparo promovido por un particular, con comorbilidades, que alega que por esta condición le correspondería estar en el grupo prioritario.

“No tenía información sobre eso pero creo que es improcedente. No vamos a dejar de cumplir con la ley, pero no creo que con un amparo se detenga todo el plan nacional de vacunación”, dijo el Presidente.

Consideró que sus adversarios están “muy ofuscados, nerviosísimos, y los medios de información que están al servicio de la mafia del poder, económico, político de antes, están en un plan de mucha desinformación”.

“En vez de ayudar, solidarizarse, el que no ayuda, que no estorbe, pero no es así desgraciadamente. Claro, tienen todo su derecho de manifestarse, pero los Claudios X y todos los opositores, que ya hay una cepa nueva, que ya se aclaró que es una variante, que qué se va a hacer”, indicó.

El mandatario fue enfático en que la vacuna resuelve el problema, de cualquier variante, eso es lo que científicamente está demostrado, y rechazó la serie de elementos en los que se fijan sus adversarios.

“¿qué otra cosa?, que ‘nos va a hacer daño la vacuna’, pues no, como ya se dijo, puede haber reacciones pero la vacuna es para protegernos”.

Entonces, añadió, vamos a atender esto del amparo pero no creo que con un amparo así se detenga el plan de vacunación, no creo que tenga sustento legal, constitucional, pero tampoco dudo de que se desate una campaña de amparos.

“Acuérdense los claudios x cuántos amparos promovieron en contra del aeropuerto Felipe Angeles, porque eran del grupo que se sentían dueños de México. (Claudio X padre) fue asesor en su momento de Carlos Salinas de Gortari, de ahí vienen las diferencias porque ellos defienden a la cúpula del poder económico”.

Recordó que en su momento le advirtieron que en su momento su gobierno no recaudaría impuestos. “Pero sí hubo porque se cobró lo que debían y no pagaban los grandes acostumbrados a no pagar impuestos. Entonces, como se puso orden, por eso alcanzó el presupuesto y por eso tenemos ahora para las vacunas, para la contratación de médicos, enfermeros, para la reconversión de camas, para la compra de insumos y no se ha quedado ningún mexicano sin ser atendido, porque tenemos recursos sin endeudar al país porque no es un gobierno faccioso, de una minoría rapaz”.

Considero, dijo, que pese a los amparos vamos a salir adelante. “Estoy seguro de que vamos a vacunar a todos y va a pasar esa pesadilla”.