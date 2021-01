Hay datos reservados en contratos de vacunas: Ebrard

El secretario de Salud, Jorge Alcocer (al micrófono) habla en el acto de recepción de un nuevo cargamento de vacunas contra el Covid-19, al que asistió junto con otros funcionarios, el 12 de enero de 2021. Foto: La Jornada

Ciudad de México. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó hoy que en los contratos para la compra de vacunas está pactada con las farmacéuticas la restricción de información sobre precios y otros datos.

“Estamos dando a conocer el número de vacunas. Salud ha estado informando la naturaleza de las vacunas, sus características sanitarias”, dijo el canciller, en el acto de recepción de un nuevo cargamento de vacunas de Pfizer-BioNtech.

Ebrard dijo que se tienen que respetar los contratos de precompra con las farmacéuticas, lo que incluye restricciones de información.

“No es sólo en México. Todos los países que hemos firmado esos contratos con Pfizer…vendrá luego AstraZeneca y probablemente otras, tienen esa restricción, porque tienen que proteger la información de su precio y otros datos, porque es un momento muy especial. Hay una emergencia en todo el mundo y las empresas cuidan mucho esa información”.

Este martes llegó al país el quinto embarque con más de 439 mil dosis de la vacunas contra el Covid-19 producida por la estadunidense Pfizer y su socio alemán BioNTech.

A las 8:52 de la mañana aterrizó el avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con el cargamento que recibieron, además de Ebrard, los secretarios de Salud, Jorge Alcocer; de Hacienda, Arturo Herrera y Juan Antonio Ferrer, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El gobierno mexicano está dando a conocer el número de vacunas, características, toda la inversión agregada, dijo Ebrard.

“Como en todo lo demás, lo haremos absolutamente transparente. No hay nada que ocultar. Hemos sido uno de los países que más información pública ha puesto a disposición, usted me ha pedido que los haga cada semana, lo he hecho, no de ahora, eso ya tiene meses y seguiremos en esa posición”, añadió el canciller, en enlace con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La única restricción que tenemos, es respetar los contratos que hemos hecho de precompra con diversas empresas. Desde luego, esos contratos también tienen una vigencia y conforme se vayan llevando a cabo y conforme a lo previsto, daremos copia de los contratos completos con todas sus características”, añadió.

Presupuesto

El titular de Hacienda indicó que el presupuesto del gobierno federal para las vacunas es de alrededor de 32 mil millones de pesos. “A la fecha hemos hecho depósitos tanto por anticipo como para el pago de lotes que ya se recibieron por alrededor de unos cuatro o cinco mil millones de pesos”.

“Hemos tomado previsiones adicionales”, agregó Arturo Herrera. “En primer lugar tenemos el total de los recursos presupuestarios, pero además nos hemos asegurado de que hemos aumentado nuestros inventarios de depósitos en dólares para que en cualquier momento pudiéramos tener, si hubiera necesidad, de hacer una pago inmediatamente”.

Informó que buscará acelerar el contrato con el proveedor ruso de la vacuna Sputnik V.

El mayor costo no es comprar las vacunas, dijo Herrera, sino no poder aplicarlas inmediatamente. incluso el mayor costo económico es tener la economía parcialmente cerrada. “Si hubiera disponibilidades adicionales de estas u otras vacunas en las próximas semanas, nos hemos asegurado de tener flexibilidad en el presupuesto para generar el espacio fiscal para responder satisfactoriamente, si hubiera necesidad de contratos adicionales”.

Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, indicó que en cuatro envíos se han recibido 107 mil 250 dosis de vacunas que hasta ayer lunes se habían empleado en 87 mil 60 personas.

“México es uno de los países de América Latina que más está vacunando. Con el millón 400 mil dosis de vacunas que recibiremos este mes, pensamos terminar de vacunar a los 750 mil trabajadores de la salud que están salvando vidas en hospitales Covid públicos y privados”, añadió.