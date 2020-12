Empresas privadas podrán importar vacunas: AMLO

El presidente hizo el anuncio durante la conferencia matutina. Foto tomada de Internet.

Ciudad de México. Con la llegada de un millón 400 mil dosis de las vacunas Pfizer entre febrero y marzo, el gobierno federal garantizará la inmunización de todo el personal de la salud que atiende en los mil hospitales dedicados al Covid-19 en el país, pues se calcula que hay 750 mil médicos, enfermeras, camilleros y trabajadores de limpieza en esa labor, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En paralelo, se cuenta con 32 mil millones de pesos para la adquisición de más vacunas, entre ellas, destacó los 35 millones de dosis de la farmacéutica CanSino.

Al detallar los alcances del plan nacional de vacunación, apuntó que la responsabilidad del gobierno es garantizar la adquisición para inmunizar a toda la población de manera universal y gratuita. No obstante, enfatizó en que si alguna empresa tiene la capacidad para importar vacunas por otra vía para su venta en farmacias, su gobierno no tiene objeción alguna. Aunque, puntualizó, no se permitirá el influyentismo: “No ‘porque yo tengo dinero, voy a vacunarme primero’ o ‘yo soy político o soy influyente y me vacuno primero’”.

En un mensaje en sus redes sociales, López Obrador aseveró que en una segunda etapa se vacunará a todos los adultos mayores –comenzando por quienes tienen 90 años o más–, independientemente de que vivan en las Lomas de Chapultepec o San Pedro Garza García, en la selva Lacandona o en la sierra Tarahumara. Enfatizó que en las comunidades se citará a los adultos mayores en algún sitio público para que acudan a vacunarse –con la dosis china, que no requiere bajas temperaturas–, pero en los casos en los que éstos no puedan asistir, se les aplicará en su hogar. Después, en las prioridades gubernamentales se pretende inmunizar a los mayores de 60 años.

Tras explicar que las primeras 3 mil dosis se aplicaron a “nivel experimental” y que las 42 mil 500 que arribaron después se distribuyeron en la Ciudad de México y Monterrey, resaltó que el acuerdo con la farmacéutica china CanSino implica el suministro paulatino de 35 millones de dosis, comenzando en enero con los primeros 2 millones. En lo sucesivo, arribarán mensualmente 3 millones de dosis, con independencia de las gestiones con otros gobiernos y farmacéuticas.

Al abundar sobre la situación del personal médico, explicó que “todos son prioridad, son los primeros que vamos a vacunar. Nos va a alcanzar con el acuerdo que tenemos para los primeros meses con Pfizer. Estamos hablando de que a febrero, a más tardar a marzo, vamos a contar con un millón 400 mil dosis”.

En el mensaje precisó que se continuará con los enfermos crónicos de diabetes, hipertensión y obesidad. “Puede ser que ya de los adultos mayores ya se atienda a quienes tengan estas enfermedades crónicas, ahí vamos a ir bajando de 60 (años) a 50 y así a todo el pueblo”.

Explicó, además, que en el esquema de prioridades se va a considerar como “algo especial la vacunación en los maestros, para que en los estados donde haya semáforo verde se reinicien las clases presenciales y todos los profesores estén vacunados, protegidos, tanto los adultos mayores, los papás, y así evitemos contagios y riesgos”.

Instó a la población a mantener las medidas de prevención sanitaria y no acudir a reuniones con mucha gente aunque sean familiares, “ya falta poco. Ya con la vacuna vamos a tener más seguridad, garantía de no enfermarnos”.