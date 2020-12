Circula fakenews en Zacatecas sobre fin de la pandemia

El Izai ofrece información proactiva y oportuna sobre la pandemia del Covid-19 en Zacatecas ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ A través de su micrositio “Verificación de hechos”, el Izai señaló que es mentira que haya terminado la pandemia por Covid-19 y que no se necesite una vacuna

■ Al rastrear el origen del mensaje, se descubrió que en Facebook diversas páginas han publicado el contenido desde el pasado 25 de noviembre

A través de su micrositio “Verificación de hechos”, el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Izai) señaló que es mentira que haya terminado la pandemia y que no se necesite una vacuna, luego de que esta afirmación se difundiera en varias publicaciones que circulan en Zacatecas a través de la red social Facebook.

De acuerdo con el Izai, en la publicación se afirma y de acuerdo con un testimonio de Mike Yeadon, ex presidente de Pfizer, que la pandemia por el nuevo Coronavirus ha terminado, por lo que no sería necesario que la sociedad se vacune, ya que entre el 65 y el 72 por ciento de la población ya ha adquirido inmunidad contra el Covid-19, por lo que la vacuna no sería la solución.

La publicación señala que el “Dr. Mike Yeadon, ex vicepresidente y científico jefe de Alergia y Respiratoria de Pfizer, afirma que el impulso por una vacuna universal tiene un olor a maldad a la que se opondrá enérgicamente”. Esto de acuerdo, afirma el texto, con un texto que el científico, quien pasó más de 30 años liderando la investigación de nuevos medicamentos para alergias y las vías respiratorias, publicó en un artículo reciente, en el que aparecen más declaraciones “impactantes”.

Por otro lado continúa la publicación, Yeadon compartió dos importantes comentarios con respecto a la situación actual, haciendo referencia al final de la pandemia y un supuesto plan detrás de las vacunas, reiterando que al haber entre un 65 y 72 por ciento de la población con inmunidad, la pandemia “ha terminado de manera efectiva y puede ser manejada fácilmente por un servicio nacional de salud que funcione correctamente”.

Para desmentir tales afirmaciones, el Izai informó que al rastrear el origen del mensaje, se descubrió que en Facebook diversas páginas han publicado el contenido desde el pasado 25 de noviembre, como son, entre otros, la fanpage chilena “Dios vida y Haddaway Disidente”, mientras que en Twitter la primera publicación al respecto se difundió en la cuenta @Bruce_Rambo, ubicada en Guayaquil, Ecuador; además, en algunas páginas web como Agencia Católica de Noticias de México y Bibliatodo.

Por lo que, consultando proyectos de fact-checking, se encontró que de acuerdo con el portal argentino Chequeado (https://chequeado.com), la fuente de las aseveraciones remiten a un texto contenido en el sitio Bibliotodo Noticias, donde a su vez se cita una publicación de la página electrónica Lockdown Sceptics en la cual se critica al Grupo Asesor Científico para Emergencias del Reino Unido sobre el avance del nuevo coronavirus, pues Yeadon, según el portal, no trabaja en Pfizer desde 2011.

Con respecto al hecho de que no es necesario vacunar a la población porque ya terminó la pandemia, el Izai subrayó que “tales afirmaciones son falsas”, pues el 12 de diciembre de 2020, es decir, dos días antes esta verificación, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se registró récord a nivel global de contagios con 700 mil nuevos casos, y muertes en 24 horas, siendo al registrarse 13 mil fallecimientos, por lo tanto, recalcó el micrositio “Verificación de hechos”, es “un engaño aseverar que la pandemia por SARS-CoV-2 haya terminado y por lo tanto no se requiera vacuna”.