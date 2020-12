Se suma 63 Legislatura a la exigencia de justicia para la médica zacatecana Azucena

Aspecto de la sesión legislativa de este jueves ■ FOTO: CORTESÍA

■ Acuerdan enviar un posicionamiento al Legislativo de Durango

■ Fue secuestrada por agentes de la Fiscalía del vecino estado; piden a la FGR a atraer el caso

■ Diputados acusan que además del proceso ilegal, sometieron a la doctora a tortura, “tratos crueles, inhumanos y degradantes”

■ Responsabilizan a la delegada del IMSS en Tamaulipas y a la fiscal de Durango de lo que le puede pasar a la médica y a sus familiares

En sesión ordinaria del pleno de la 63 Legislatura, los diputados y diputadas locales manifestaron su apoyo a la médica zacatecana, Azucena Calvillo Carrillo, quien fuera “secuestrada” en Durango por la Fiscalía General del Estado luego de acusarla de tentativa de homicidio, y acordaron enviar un posicionamiento a la Legislatura del estado vecino, además de que exhortaron a la Fiscalía General de la República (FGR) para que atraiga el caso.

Fue la diputada por Morena, Navidad Rayas Ochoa quien en asuntos generales retomó el tema de la doctora zacatecana radicada en el estado de Durango, señalando que este caso está poniendo a prueba “más que nunca”, el postulado de combate a la corrupción y el tráfico de influencias que tanto ha enarbolado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque la delegada del IMSS en Tamaulipas pretendió aprovecharse de su posición y su “supuesta cercanía” con Beatriz Gutiérrez Müller para intimidar a la profesionista zacatecana.

“Ante la acción de la Fiscalía de Durango de dejar libre a Azucena, es prácticamente un secreto a voces que la aludida delegada del IMSS en Tamaulipas, junto con la Fiscalía del estado de Durango pretendieron hacerse justicia por su propia mano, violentando con ello los derechos humanos de Azucena”, pues además del proceso ilegal, la sometieron a tortura, “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

“Es un hecho de que la liberación de Azucena dejó al descubierto que la Fiscalía de Durango no tiene elementos sólidos, convincentes y determinantes que permitan integrar una carpeta de investigación, y mucho menos de ejercer la acción penal en contra de Azucena”, continuó la legisladora.

Asimismo, lanzó un exhorto también a Beatriz Gutiérrez Müller a que se desmarque de la cercanía y ayuda a la delegada del IMSS en Tamaulipas, a su vez, que exhortó a la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso y brinde la protección debida a la doctora. Mientras que se responsabilizó a la delegada del IMSS y a la fiscal de Durango de lo que le puede pasar a la doctora Azucena y a sus familiares, ya que padecieron las viejas prácticas del poder, la ley de Herodes, dijo, “o te chingas o te jodes”.

“Esto no acaba, aún tiene que llevar su proceso en libertad, tiene que limpiar su nombre de un crimen que no cometió, pese a todos los esfuerzos y logos de su vida. Para la justicia no debe de haber seres humanos VIP, las Fiscalías han logrado su autonomía, pero para mejor eficiencia de lo que les toca hacer, no son dueños de atender caprichos y meter a gente inocente a la cárcel”, concluyó Rayas Ochoa.

Por su parte, la legisladora Susana Rodríguez Márquez, del Partido Verde Ecologista de México, señaló que no se puede llamar investigación a las acciones de intimidación, amenazas, retención o secuestro de las personas, menos aun cuando dichas acciones provienen de una autoridad que debiera procurar la impartición de justicia en el país.

“Esta Legislatura no puede ser omisa en un señalamiento puntual de reclamo hacia las autoridades de la Fiscalía de Durango, como igualmente a las autoridades del IMSS. Exigimos que a la brevedad que sea la Fiscalía General de República que atraiga el caso y sancione a quienes hayan cometido todo acto de arbitrariedad”, aseveró Rodríguez Márquez.

En su momento, la legisladora petista, Gabriela Pinedo Morales, reconoció al pleno por levantar la voz para decir “ya basta”, pues refirió que no sebe tolerar a corrupción ni los actos de abuso de autoridad, mucho menos contra una zacatecana inocente, que no porque la hayan soltado, se les va a personar su proceso enviciado, ni la mentira, la infamia y que hayan manchado su nombre.

Finalmente. el diputado Jesús Padilla advirtió que el problema no ha terminado, ya que la Fiscalía al no poder fincarle la responsabilidad penal por el cargo de tentativa de homicidio, lo ha cambiado por el de negligencia médica, por lo que el procedimiento “desaseado” y “absurdo” no termina ahí, por lo que se vigilará el procedimiento hasta que todo termine de raíz.