Sobre el Crédito Ganadero soy el más interesado en que prevalezca la verdad: David Monreal

David Monreal Ávila ■ FOTOS: CORTESÍA

David Monreal Ávila, precandidato a la gubernatura por Morena, mediante sus redes sociales afirmó que es el más interesado en que prevalezca la verdad sobre el programa Crédito Ganadero, del cual fue coordinador.

“Siempre he estado sujeto a procedimientos de rendición de cuentas, fiscalización y trasparencia”, afirmó.

Insistió en que es el “más interesado en que prevalezca la verdad sobre la mentira, las intrigas y la grilla propias de la guerra sucia en las campañas electorales”.

Y es que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal dio a conocer que, luego de un proceso de investigación, se determinó que existe una responsabilidad administrativa de David Monreal Ávila, ex coordinador nacional de Ganadería, por irregularidades en la operación del programa de Crédito Ganadero, por lo que será objeto de un procedimiento disciplinario.

El documento señala que hace referencia “a la petición ciudadana con número de folio 48975/2020, derivado del escrito de 27 de octubre de 2020, mediante el cual señaló la comisión de presuntas irregularidades administrativas atribuibles a David Monreal Ávila, coordinador general de Ganadería”.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una serie de irregularidades en el programa Crédito Ganadero a la Palabra. En un reporte preliminar de la cuenta pública 2019 se observa que el programa no pudo comprobar el destino de 103 millones 625 mil pesos. Este monto, se explica en el documento, carece de información respecto de las personas beneficiarias y de la cantidad de ganado entregado.

Por otra parte, este lunes, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, informó que las irregularidades en el Crédito Ganadero a la Palabra, incurridas presuntamente por David Monreal Ávila, se están investigando, “pero no dejemos de tomar en cuenta que hay elecciones”.

En periodo de elecciones, dijo, “se acusa a diestra y siniestra a los posibles candidatos. Esto sucede en todos los partidos. Entonces que lo atienda la Función Pública y la Fiscalía Anticorrupción, que se acuda a estas instancias, pero que se actúe con seriedad, que no haya politiquería. Que no porque va a competir por un cargo, se vaya a aprovechar para tirarle lodo”.

“La verdad eso no funciona. Esa politiquería no tiene ningún efecto. Imaginen cuánto nos atacaron a nosotros en aquella campaña de que yo era un peligro para México y al final tuvieron que recurrir al fraude, a robarse la elección. Entonces eso no ayuda, hay que tenerle confianza al pueblo, que sea el pueblo el que decida y no estar pensando que se va a manipular al pueblo”, agregó.

Por su parte, Luis Medina Lizalde, precandidato a la gobernatura de Zacatecas por Morena, aseguró que la postura del presidente no significa que haya dado un espaldarazo al ex coordinador de Ganadería, sino que respeta el principio de presunción de inocencia.

En efecto, dijo que el presidente indicó que Monreal Ávila estaba en proceso de investigación, pero también advirtió de la posibilidad de que las acusaciones sean mera “politiquería”.

No obstante, “el dato duro es que David Monreal está siendo investigado, que todavía no hay conclusiones a ese respecto y que solo hasta que haya conclusiones de parte de la Función Pública, uno podrá saber si el aludido es inocente o es responsable de lo que se le acusa”.

Asimismo, Medina Lizalde dijo que esa situación debe ser considerada por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para que, en el momento d dictaminar cada una de las candidaturas, tomen en cuenta el riesgo de mandar a la candidatura a alguien que más tarde pudiera ser descalificado.

“Hay quien interpreta las palabras del presidente como un espaldarazo, pero no. Ni es un espaldarazo, ni es una descalificación. Son las palabras que corresponden a un presidente de la República que sabe cuál es su papel y no puede prejuzgar”, expresó.