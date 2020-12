Garantizado, el pago de salario y prestaciones de trabajadores de la educación en este cierre de año: Tello

Imagen tomada del video difundido en redes sociales

“Tengan la certeza y la seguridad de que el Gobierno del Estado cumplirá a cabalidad con ese compromiso”, sostuvo el gobernador de Zacatecas

Informó que presentó a la Legislatura el Proyecto de Presupuesto para 2021, y éste incluye más de mil 240 mdp extras para que haya suficiencia presupuestal en el sector educativo

A través de un video difundido en redes sociales, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, informó que está garantizado el pago de salario y prestaciones de los trabajadores de la educación en este cierre de año.

“Quiero darles la noticia a los maestros zacatecanos que el pago de este año 2020, a efectuarse en este mes de diciembre, las quincenas y aguinaldo, están garantizadas. Tengan la certeza y la seguridad de que el Gobierno del Estado cumplirá a cabalidad con ese compromiso”, dijo.

Recordó que durante varios años ha estado relacionado con las finanzas del sistema educativo e incluso tuvo la posibilidad de conducir la Secretaría de Finanzas, donde “conocí la gran problemática que significaba para el gobierno el poder hacer frente a la nómina educativa”.

En el transcurso de los últimos 10 años, comentó que, como secretario de Finanzas, como senador de la República y como gobernador, “he estado gestionando y luchando para que el magisterio zacatecano no viva mes con mes esa zozobra que significa no saber si la nómina será pagada o no, o si el aguinaldo será pagado o no”.

En ese sentido, Tello Cristerna reiteró que el Gobierno del Estado cumplirá a cabalidad con ese compromiso, pero también dio a conocer que presentó a la Legislatura el Proyecto de Presupuesto para el próximo año, y éste incluye más de mil 240 millones de pesos extras para que haya suficiencia presupuestal en el sector educativo.