Calavera a don Antonio Aguilar (MENCIÓN HONORÍFICA)

Autora: Martha Araceli Hernández Córdoba

Residencia: Saltillo, Coahuila, México

A don Antonio Aguilar

la Parca lo anda buscando,

que se lo quiere llevar

a cantar al campo santo.

Flor Silvestre está enojada,

le ha gritado a la Catrina,

si necesita cantantes,

búsquelos en la cantina.

Cálmese, mi Florecita,

con usted no quiero nada;

de don Antonio Aguilar

estoy muy enamorada.

Asustado, dice Antonio,

por favor, busca otro amor,

ya que yo ya estoy casado

con mi linda esposa Flor.

Te voy a llevar conmigo,

tu voz me hace estremecer,

ya que yo no soy celosa,

y al cabo mi gusto es.

Por el amor a mi madre

yo te canto lo que quieras,

pero aquí me quedaré,

aunque tú de amor te mueras.

La Flaca es muy insistente,

le ha cantado albur de amor,

lo ha tomado de la mano,

separándolo de Flor.

Eres alta y delgadita,

y eso a mí me importa poco;

no me voy a ir contigo,

ni que estuviera tan loco.

Ya viene amaneciendo,

no me hagas más esperar.

Te vas a venir conmigo

al campo santo a cantar.

Ahí va Antonio ya muy triste,

la Parca se lo llevó,

y a su esposa le dejó

tan sólo un puño de tierra.