Alcalde de Fresnillo se manifiesta contra algunas medidas preventivas de Covid-19

Saúl Monreal Ávila, presidente municipal de Fresnillo ■ foto: susana zacarías

■ Afirma que con el cierre de algunos establecimientos no se garantiza el fin de los contagios

■ Está a favor de verificar medidas sanitarias en comercios y sancionar a quienes no las acaten

■ “El gobierno debe generar conciencia entre los jóvenes porque son el sector más afectado”

Luego de que se dieran a conocer las medidas preventivas que fueron propuestas a los municipios con mayor número de contagios para frenar la transmisión del Coronavirus, el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, declaró que con el cierre de algunos establecimientos no se garantiza el fin de los contagios y se dijo estar en contra de algunas medidas propuestas por la autoridad estatal.

“Yo creo que se tiene que valorar si hay garantías, porque hay veces que se va con esa idea de que cerrando todo ya no habrá ningún contagio, hay que ver qué garantías da el cierre, porque si me garantizan que con esas medidas no hay contagios cierro todo Fresnillo para que no se tenga ningún contagio”, precisó el edil.

El pasado lunes en conferencia de prensa, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, acompañado del secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú, presentaron una serie de propuestas a implementar en las localidades donde se han registrado el mayor número de casos de Coronavirus, entre ellos la zona metropolitana y el municipio de Fresnillo.

El secretario de Salud informó que debido a que en Zacatecas se ha registrado un aumento de contagios de casi 50 por ciento en las últimas semanas, se tuvieron que acordar una serie de medidas para lograr disminuir los casos positivos, o de lo contrario se tendría que regresar al semáforo rojo y por ende al confinamiento completo que afectaría la economía.

Uno de los ejemplos que se presentaron fue dentro del transporte público, las autoridades estatales informaron que se reforzará la estrategia de filtros sanitarios y se sancionará a quien no cumpla con las medidas, las cuales son operar con 50 por ciento de su capacidad, además no deberán permitir que ingresen los usuarios sin cubrebocas y los choferes deberán sanitizar las unidades.

Sin embargo, en El Mineral estas medidas no se respetan, según el alcalde la mayoría de los camiones de las diferentes rutas que circulan por el municipio transitan a su máxima capacidad por querer abarcar más y ahí mencionó que la responsabilidad es de la autoridad al no hacer las verificaciones, pero en Fresnillo únicamente hay dos personas asignadas a la subsecretaría del transporte, las cuales son insuficientes para el control de los camiones urbanos.

Monreal Ávila agregó que ante el incremento de casos, una de las maneras para disminuir los contagios es mediante el cuidado que debe de tener la ciudadanía y fijó su postura en contra del cierre de las actividades pero a favor de la verificación de las medidas sanitarias que implementan principalmente los comercios y sancionar a quienes no acaten los ordenamientos.

Reveló que hay lugares donde no se respetan las medidas preventivas como el cierre de locales en horarios establecidos y agregó que hay comerciantes que no respetan la sana distancia e incumplen con el cupo máximo de personas dentro del establecimiento y brindan servicio a sus clientes sin utilizar cubrebocas; en esos escenarios el alcalde dijo estar a favor de la sanción económica.

“A nosotros nos dio, tan es así que bajamos y contuvimos los casos, por eso sigo insistiendo que esto es una corresponsabilidad entre el gobierno y la ciudadanía porque suben los casos y culpan a la autoridad, mientras que los ciudadanos a escondidas realizan concentraciones masivas donde pudiera haber personas asintomáticas que no se cuidan y la tarea es de todos”, agregó el presidente de Fresnillo.

Agregó que algunos de los municipios de la entidad cerraron sus actividades pero la medida no tuvo el impacto y al contrario incrementaron los contagios, por ello reiteró que se debe analizar y valorar el cierre de comercios, porque resaltó que lo más importante que está en riesgo es la salud de los fresnilleneses pero si hay garantías de que al cerrar las actividades se garantiza ésta.

“A mí me da más garantía que los ciudadanos o los padres de familia con sus hijos les digan ‘no vayas a cualquier sitio aunque este abierto’, esto es más de conciencia y responsabilidad ciudadana porque siempre nos culpan a la autoridad pero también tenemos que hacer la pregunta a los padres de familia y preguntar qué están haciendo, esto es de todos”, añadió.

Desde el inicio de la pandemia, los trabajadores, tanto del municipio como del estado, inmiscuido en temas de la salud, ya manifiestan signos de cansancio por el trabajo ininterrumpido que por más de ocho meses han realizado, pero la falta de conciencia y responsabilidad ciudadana ha provocado reacciones en este sector.

Monreal Ávila reveló que cuenta con información de que los doctores en todo el estado están a punto de hacer paralización de actividades al que denominarán Un día sin doctores, esto para que la ciudadanía tome conciencia y enviar a la sociedad el mensaje para que continúen con la implementación de las medidas de higiene y frenen los contagios.

Puntualizó que dentro de las acciones que sí debería de realizar Gobierno del Estado es generar conciencia entre los jóvenes porque son el sector más afectado por la pandemia según las últimas mediciones, a través de estrategias para llegar a la conciencia porque aseguró que el mensaje no es el mismo para los comerciantes que para este sector.

“Hago un llamado a todos los ciudadanos a que hagamos conciencia, les aseguro que este próximo fin de semana habrá muchas fiestas, cenas, encuentros de jóvenes y fiestas de Halloween y muchas personas saldrán a pedir dulces y disparará los contagios, a lo que debemos hacer es un llamado a la conciencia de los padres de familia y si todos en conjunto las hacemos vamos a lograr disminuir los casos de Coronavirus en Fresnillo”, finalizó el alcalde de Fresnillo.