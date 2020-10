Anuncia López Bazán número telefónico para generar mayor coordinación con la población

Imágenes tomadas de la conferencia de prensa virtual

En conferencia de prensa virtual, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la entidad, Arturo López Bazán, dio a conocer los pilares sobre los que se sostiene la Estrategia de Seguridad Pública Integral para Zacatecas (ESPIZ), siendo uno de ellos el de la cercanía con la sociedad, por lo que puso a disposición un teléfono el cual responderá él personalmente, así como su equipo cercano, ya que consideró que sólo en coordinación con la sociedad civil se pueden lograr los resultados deseados.

López Bazán indicó que, con su llegada a la Dirección de la SSP, lo que se busca es cambiar el rumbo y pasar de ser una “policía reactiva” a una “policía proactiva, incluyente y cercana a la gente” y para lograrlo, informó, se parte de tres pilares, que son optimización de los recursos, participación ciudadana e inteligencia policial.

En el primero de ellos se pretende hacer eficientes los recursos de los que la SSP dispone, aprovechar el talento de los miembros de la corporación y “hacer más” partiendo de ello. El segundo pilar, expuso, es importante porque se buscará avanzar paso a paso del hombro con los ciudadanos, para que éstos depositen su confianza en el cuerpo policiaco y colaboren en el tercer pilar, que son las labores de inteligencia, el cual se sostendrá en el uso eficiente de la información que circula en las calles y que es necesario tomar en cuenta para combatir la situación que se vive en Zacatecas.

“Vengo a hacer lo que me gusta hacer. Vamos a conseguir los resultados si ustedes me lo permiten. Me gusta sostener con hechos la confianza”, aseveró López Bazán; por tal motivo, dio a conocer que, para establecer un canal de comunicación confiable y eficaz entre la ciudadanía y él, puso a disposición el teléfono 492 219 7159, el cual atenderá personalmente o, bien, su equipo cercano las 24 horas del día, para recibir denuncias, quejas y prevenir el delito.