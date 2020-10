Combatir los cacicazgos en Morena es la tarea prioritaria: Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo en el Palacio Legislativo de San Lázaro ■ FOTOS: FACEBOOK

■ Considera que es necesario un proceso de “descaudillización”

■ “En Zacatecas hay una especie de alianza entre los grupos de Mario Delgado y Ricardo Monreal y eso es lo que estamos combatiendo, no a las personas”

■ Señala que la línea organizativa que se va a tomar es un partido incorruptible y horizontal

■ Dijo que se necesita dotar de mayor fuerza a la Comisión de Honestidad y Justicia, para lo cual llevará un registro detallado de los gastos en el partido

■ Tiene el propósito de fortalecer el Instituto de Formación Política o Escuela de Cuadros, el cual estaría abierto a toda la ciudadanía y podrían confluir todos los líderes del partido

En la actualidad el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) debe fundamentarse en el combate a los cacicazgos y en la construcción de un partido incorruptible, cuya organización sea horizontal, afirmó Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la presidencia nacional de ese instituto político.

“Debemos evitar los cacicazgos. Por ejemplo, en Zacatecas hay una especie de alianza entre los grupos de Mario Delgado y Ricardo Monreal y eso es lo que estamos combatiendo, no a las personas. Tenemos compañeros con mucha fuerza política que mandan en varios estados, pero el partido tiene como principio general hacer un partido orgánico y de bases”, expuso.

Manifestó que el proceso electoral que habrá el próximo año en el país será definitorio para el futuro de México, de manera que Morena debe actuar con los militantes y organizaciones, para evitar los cacicazgos.

Asimismo, dijo que los superdelegados deberán desaparecer, ya que estas figuras fueron creadas para la administración de los programas del Gobierno Federal en todo el país, pero de manera transitoria.

Muñoz Ledo consideró que es necesario un proceso de “descaudillización”. Eso es lo que tenemos que combatir de fondo. Esa es la línea organizativa que va a tomar el partido: un partido incorruptible y un partido horizontal. Sobre el concepto del partido incorruptible, Muñoz Ledo dijo que se necesita dotar de mayor fuerza a la Comisión de Honestidad y Justicia, para lo cual llevará un registro detallado de los gastos en el partido.

Otra línea de acción que debe instaurarse en Morena, es transformarlo en un partido crítico, lo que no significa un pensamiento único, sino que pueda haber intercambio libre de ideas en el marco de un objetivo en común. Por otra parte, refirió que tiene el propósito de fortalecer el Instituto de Formación Política o Escuela de Cuadros, el cual estaría abierto a toda la ciudadanía y podrían confluir todos los líderes del partido.

Expresó que en México hubo seis presidentes neoliberales, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto. Fue un periodo histórico en todo el mundo de 36 años. “Nosotros no necesitamos 36 años para borrar eso y hacer un nuevo proyecto nacional con los siguientes contenidos”:

Se debe impulsar un partido en pro de la naturaleza, porque el problema del cambio climático es muy importante y no hay un ente político que abandere iniciativas en ese sentido, ya que “el Partido Verde no tiene nada de verde”. Muñoz Ledo también planteó que Morena debe ser el partido de la diversidad política y cultural, de género y sexual: es decir, de la pluralidad, ya que esto “tiene que ver con la democracia”.

Aunado a ello, “tenemos que ser un partido de los migrantes. Son muy importante y van a colaborar en las comisiones personas de los estados. Zacatecas es el modelo, el estado que ha incorporado más migrantes”.

Por otra parte, comentó que, antes de denominarse Cuarta Transformación, el movimiento en 2006 pugnó por una Cuarta Constitución, mediante la cual pudiera cambiar el país en diversos rubros, ya que más de la mitad de las Reformas a la Carta Magna vigente son de la época neoliberal, de forma que ya no tiene nada que ver con al promulgada en 1917.

De acuerdo con Muñoz Ledo, “la Cuarta Transformación tendría como estructura una nueva Constitución, aunque últimamente el presidente Andrés Manuel López Obrador sintió que hablar de ello implicaba cierto peligro electoral. No obstante que ha cambiado la expresión, el pensamiento es el mismo. Vamos por una cuarta Constitución, obviamente. Ese es el significado de la reforma del Estado y de las instituciones constitucionales. Si no, no hay Cuarta Transformación”.