El Fondo Solidario del SNTE 34 fue desviado o descapitalizado

Durante la actual administración en la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Fondo Solidario (que se estima de 500 millones de pesos) fue desviado o descapitalizado y, en consecuencia, a sus beneficiarios les han negado el monto que les corresponde.

El Fondo Solidario fue creado en 1999, durante el periodo de Ramiro Rosales al frente del gremio. Operó con una parte del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se retenía a los trabajadores y, al asociarlos, la cantidad creció paulatinamente. Posteriormente, se utilizó para otorgar créditos con una tasa de interés anual de 8 por ciento y posteriormente de 12 por ciento.

En caso de fallecimiento de algún trabajador (activo) asociado al fondo, el reglamento estableció que se otorgaría una cantidad equivalente a 30 meses de salario a los beneficiarios directos.

No obstante, en los últimos meses se han presentado casos en los que la sección 34 del SNTE ha pretendido otorgar una cantidad equivalente a 30 meses pero del salario mínimo, no del salario del trabajador.

Rosendo Arturo González Rubio, delegado especial de Maestros por México en Zacatecas (MxM), expuso que el Fondo Solidario permitió el otorgamiento de créditos muy atractivos parta los trabajadores y ello permitió su crecimiento a través de los años.

Para inyectar recursos al fondo, “al trabajador no le quitaban nada de su quincena, sino que se le quitaba al Impuesto Sobre la Renta. Con ese recurso se le pagaba al trabajador un seguro que era de 30 meses de su salario, por lo que a los beneficiarios les daban esa cantidad”, explicó.

Precisó que en el sindicato no hay transparencia respecto al Fondo Solidario, pero se estima que alcanzó la cantidad neta de 500 millones de pesos al momento en que llegó a la secretaría general Soralla Bañuelos de la Torre.

“Cuando Omar Pereyra salió de presidente de los fondos (en 2016), se hizo una auditoría del Comité Ejecutivo Nacional y ahí debe estar cuánto había en ese momento. Sin embargo, en esa reunión se dijo que eran mil 200 millones. Todos lo escuchamos, pero después nos aclararon que eran los beneficios equivalentes a mil 200 millones, pero me dijeron que había 500 millones de pesos netos”, dijo.

González Rubio cuestionó, entonces, que ahora el sindicato pretenda pagar a los beneficiarios sólo una parte de la cantidad que les corresponde, pues se supone que el SNTE debe luchar por los beneficios laborales de sus agremiados.

“Y la responsable de esos fondos ahorita es la abogada del Comité Ejecutivo Nacional (Soralla Bañuelos de la Torre). ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque una compañera metió una demanda, ya que la reglamentación establecía 30 meses de su salario y le quieren dar sólo una parte”, comentó.

Ante esa situación, informó que al interior del sindicato se argumenta que el Fondo Solidario ya está descapitalizado, pero si ello es cierto, afirmó que la responsabilidad recaería en la actual dirigencia.

Incluso informó que interpondrá una denuncia formal “para que nos demuestren que está descapitalizado, y si se descapitalizó, que se finquen responsabilidades. El fondo era para beneficio de los trabajadores; además del seguro, había créditos con intereses bajos, había finiquitos, y ahora es sospechoso que digan que se descapitalizó, ¿cómo se descapitaliza tanto dinero si por 500 millones el banco te da 3 millones de pesos cada mes?”.

Asimismo, González Rubio informó que, de manera poco transparente, en julio pasado fue modificada la reglamentación del seguro del Fondo Solidario y ahora se estableció que no se pagarían 30 meses del salario del trabajador a los beneficiarios, sino solamente 30 meses de salario mínimo de la zona de Zacatecas.

“Lo hicieron en lo oscurito, nadie supimos. Por ejemplo, hay personas que, con lo que percibían de salario, les tendrían que dar hasta un millón de pesos, y ahora solamente les van a dar 100 mil pesos”, expresó.

“¿Esto hace el sindicato que es responsable de los derechos laborales y económicos de los trabajadores? Si un trabajador tenía un buen salario, con ese seguro podría darle a sus beneficiarios un millón de pesos, pero ahora lo máximo son 110 mil pesos”.

Reiteró que es muy difícil descapitalizar tanto dinero si no es con una mala administración, por lo que ya solicitó toda la información a través de los mecanismos de acceso a la información pública.

González Rubio afirmó que en todo el tiempo en que ha operado, el fondo siguió generando recursos gracias a los créditos, y en caso de que estos ya no hubiesen sido otorgados, “sería responsable la que es titular de los fondos, la secretaria general”.

“No quiero ser malpensado, pero ¿cómo se descapitaliza tanto recurso? Hay dos personas obligadas, el secretario general y el titular de la Consultoría. Ellos deben explicar cómo se cambia un apoyo de 30 meses del salario del trabajador a 30 meses del salario mínimo en Zacatecas”, dijo.

Manifestó que es inadmisible que un sindicato atente contra los derechos de los trabajadores y “vuelvo a decirlo, la responsable es la abogada del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, ya que antes de su llegada había evidencia de que el Fondo Solidario estaba funcionando bien”.

Explicó que el Fondo Solidario dejó de funcionar con la llegada a la presidencia de Enrique Peña Nieto, ya que su gobierno impidió destinar parte del ISR para el seguro, pero el dinero se mantuvo ahí y siguió siendo utilizado para otorgar créditos y por lo tanto continuó generando rendimiento.

Es decir, González Rubio manifestó que “el Fondo desapareció, pero el dinero ahí quedó. Y si fue descapitalizado, alguien es responsable, y si no se descapitalizó, debe continuar. Vamos a acudir a las instancias correspondientes y vamos a denunciar porque alguien tiene responsabilidad”.

Recordó que en el periodo de Omar Pereyra fue cuando se aumentó de 8 a 12 por ciento la tasa de interés para los créditos y estos han sido muy solicitados, por lo que no es explicable que ahora el seguro se haya reducido de 30 meses del salario a 30 meses de salario mínimo.

“El sindicato es para proteger

los derechos, no para

que los afecten”

La madre de una beneficiaria (quien solicitó anonimato) falleció el año pasado. Como beneficiaria del Fondo Solidario, acudió a la sección 34 del SNTE para informarse sobre el trámite que debía hacerse.

“Yo me acerqué al sindicato y la persona encargada de esta área me comentó que el seguro correspondía a 30 meses de salario. Mi mamá falleció en diciembre del año pasado y yo fui al sindicato en enero y me informaron que el Fondo Solidario era un derecho de mi mamá, además de un seguro funerario”, expuso.

También comentó que en ese momento le hicieron una estimación del recurso que le correspondía a ella como beneficiaria y, en efecto, era el equivalente a 30 meses del salario que percibía su madre: 220 mil pesos, más el seguro funerario de 30 mil pesos.

Semanas después, en febrero de este año, entregó toda la documentación y le notificaron que en marzo ya estaba listo el cheque correspondiente, pero se presentó la contingencia sanitaria y las instalaciones del sindicato ya estaban cerradas.

“En junio nos hablaron de parte del sindicato para decirnos que ya estaba listo el cheque pero ahí me di cuenta de que solamente querían entregar 100 mil pesos, pero la cantidad que me habían dicho era de 220 mil aproximadamente, más los 30 mil del seguro funerario”.

El argumento que le dieron en el sindicato, según recordó, es que el Comité Ejecutivo y la dirigente sindical había modificado el reglamento del fondo y que el recurso a entregar solamente era el correspondiente a 30 meses de salario mínimo.

“Yo pregunté cuándo se hicieron las modificaciones y cómo podría revisarlo, pero no me contestaron nada, sólo que sugería que tomara ese dinero. Incluso le dije que ese cambio no tendría por qué afectarme porque mi mamá falleció en 2019”

Según informó González Rubio, ese cambio en la reglamentación del seguro se hizo en julio pasado, por lo que no se podría aplicar retroactividad en los casos donde los trabajadores fallecieron antes de ese momento.

“Cuando me atendieron me manejaron una cantidad, cuando entregué la documentación me volvieron a decir la misma cantidad, y al momento de que me quieren entregar el cheque, me dan una cantidad mucho menor a la que corresponde. Les dije que no podía recibirlo”, comentó la beneficiaria entrevistada.

Ante esa situación, informó que planea proceder legalmente y ya se está asesorando con un despacho para interponer la denuncia que corresponda al seguro que se otorga como parte del Fondo Solidario.

Consideró que parte del dinero que corresponde a los beneficiarios “nos lo están quitando sin justificación, porque si los cambios en la reglamentación se hubieran antes del fallecimiento, estaría consciente de que esta cantidad es la que corresponde”.

Por último, exigió al sindicato que otorgue el recurso que corresponde de 30 meses de salario neto y el seguro funerario de 30 mil pesos, y que no afecten a los trabajadores y a sus beneficiarios, ya que el “el sindicato está para proteger y defender los derechos, no para afectarlos”.