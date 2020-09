Medidas implementadas por el gobierno durante la pandemia, “fueron buenas”

Se debe fomentar mucho el distanciamiento social y el uso estricto de los cubrebocas ante la llegada tardía de una vacuna al estado, indicó el médico ■ foto: andrés sánchez

■ Lo que más afectó fue la desobediencia de la gente: Correa

Para el médico infectólogo Arnulfo Joel Correa Chacón, el manejo de la pandemia del Covid-19 por parte de las autoridades estatales podría considerarse, en términos generales, como buena, ya que se tomaron decisiones importantes a tiempo como parar las clases y las actividades en las oficinas gubernamentales para tratar de disminuir el contagio, aunque señala que lo que más afectó fue la desobediencia de la gente.

“En términos generales, creo que lo hicimos bien pese a la desobediencia de muchas personas, toda vez que muchas de las que debían estar confinadas, por ser personal de alto riesgo, siguieron haciendo su vida normal fuera del área laboral. Este fue uno de los puntos que más nos llegó a afectar. Hubo abusos y excesos por parte de la gente”, dijo el especialista.

Asimismo, consideró que en su momento faltó “un poco más de autoridad” para poder cerrar algunos lugares que no eran de primera necesidad y que, sin embargo, permanecieron abiertos ya activos, como parques públicos, gimnasios y centros recreativos, que ahora ya están funcionando con completa normalidad aún y cuando los municipios de Zacatecas y Guadalupe permanecen en semáforo rojo a nivel estatal. “Ahí sí considero que faltó un poco más de contundencia por parte de la autoridad, en ser más estrictos y no permitir la apertura de estos sitios”.

Ante el panorama incierto del descenso del nivel de contagio y de la llegada de una vacuna a México y, por ende, a Zacatecas, Correa Chacón subrayó que se debe fomentar mucho el distanciamiento social y el uso estricto de los cubrebocas, pero bien colocados y con características específicas que ayuden a la protección.

“Creo que debemos redoblar esfuerzos, porque si revisamos la historia de las pandemias, siempre hay un rebrote y un segundo rebrote, y teóricamente lo esperaríamos entre diciembre y enero. Pero no podemos hablar de un rebrote porque aún no ha bajado el índice como tal y en Zacatecas la mortalidad sigue siendo muy alta, por lo tanto, todavía no hay descenso claro, y en tanto no llegue una vacuna se esperaría un rebrote”.

Además, recordó que la noticia de que Rusia mandará vacunas a México es como parte de una prueba todavía, ya que apenas está en su tercera fase, y de llegar, va a ser para que los mexicanos sean parte del proyecto de investigación y ver si es útil. “Seríamos conejillos de indias”. La vacuna, dijo, mínimo llegaría para abril o mayo de 2021, pero mientras no llegue, el distanciamiento social, el lavado constante de manos, el uso de cubrebocas y el gel antibacterial serán la nueva normalidad.