Consolidamos la estabilidad financiera del estado y cumplí con no contratar un solo peso de deuda: Tello

Alejandro Tello presentó su Cuarto Informe de Gobierno ante la 63 Legislatura ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ “Yo no gobierno con ocurrencias ni caprichos”, afirmó el mandatario estatal

■ Dar viabilidad al fondo de pensiones en el Issstezac, “es un gran reto que está por venir”

■ En materia de infraestructura, expuso que ha ejercido mil 564 millones de pesos, a través del programa Más de Mil Obras para Zacatecas

■ Dice que no es la situación en la que se desearía estar en el tema de seguridad

■ Afirma que se ha logrado contener el crecimiento exponencial de delitos que tienen que ver con la pugna entre grupos de la delincuencia organizada

Durante la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, Alejandro Tello Cristerna afirmó que su administración se ha basado en la honestidad, transparencia, disciplina financiera y rendición de cuentas, además que “yo no gobierno con ocurrencias ni caprichos”.

En ese sentido, destacó que “he cumplido con mi compromiso de no contratar un solo peso de deuda pública. Esta ha sido mi carta de presentación a tres años de Gobierno y, gracias a la disciplina en el gasto y a las políticas de austeridad implementadas, consolidamos la estabilidad financiera del estado de Zacatecas”.

Derivado del desempeño financiero y presupuestal, aseguró que Zacatecas es en este momento un estado más atractivo para los inversionistas, ya que, desde el arranque de su administración a la fecha, la calificación crediticia pasó de perspectivas apenas estables a perspectivas positivas.

Además, informó que implementó una política fiscal moderada, moderna y eficiente, que ha permitido mantener el equilibrio presupuestal, reduciendo de manera gradual la gran dependencia de los ingresos provenientes de la Federación.

De acuerdo con Tello Cristerna, “prueba de ello es el incremento del 4.6 al 8.7 por ciento en los ingresos propios, lo que nos ubica en el primer lugar nacional como la entidad federativa con mayor crecimiento en ingresos de origen local, después de haber sido el último, al inicio de mi administración”.

Indicó, entonces, que ha logrado contener el crecimiento de la deuda pública e incluso se ha disminuido en 700 millones de pesos estimados al cierre de este ejercicio. Además, con la mejora en las condiciones en las tasas de interés de los créditos, “ahorramos varios cientos de millones de pesos en el servicio de la deuda”.

También expuso que logró el reto de finiquitar el adeudo histórico por más de 503 millones de pesos que mantenía el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) ante el instituto de pensiones (Issstezac), lo cual era importante porque es un subsistema educativo que atiende a más de 13 mil 500 jóvenes.

Para cumplir con ese compromiso, recordó que se hizo mediante la dación en pago de un terreno, a través de un proceso de enajenación debidamente aprobado por la Legislatura del estado.

De igual manera, Tello Cristerna manifestó que, para garantizar que los pensionados y jubilados sigan recibiendo sus pagos y prestaciones puntualmente, se puso en marcha una segunda etapa de reestructuración administrativa y financiera en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issstezac), cuyo primer paso consistió en reducir los puestos directivos y el salario de los mismos.

“Recibí el gobierno con 2 mil 833 jubilados; al día de hoy, son ya 4 mil 93, con una perspectiva de crecimiento de 5 mil 200 jubilados, prácticamente el doble al cierre de mi administración; un esfuerzo que requiere de la voluntad de todos”, dijo.

Al respecto, señaló que dar viabilidad al fondo de pensiones “es un gran reto que está por venir, es por el bien de todos; espero contar con la visión y el respaldo de los trabajadores y de los sindicatos, para cimentar sólidamente la viabilidad de sus retiros. En justicia lo merecen”.

En el tema de seguridad, expresó que, en efecto, no es la situación en la que se desearía estar, pero afirmó que se ha logrado contener el crecimiento exponencial de delitos que tienen que ver con la pugna entre grupos de la delincuencia organizada.

Además, Tello Cristerna subrayó que, en Zacatecas, 88 por ciento de los delitos de alto impacto (homicidios dolosos, principalmente) derivan de temas de competencia federal, aunque la entidad también incide en su combate.

Informó, también, que ha impulsado la honestidad y la transparencia en su gobierno, y muestra de ello es que el Portal de Transparencia estatal se posicionó, por tercera ocasión, en el primer lugar del ranking en la materia. Además, dijo que el 49.3 por ciento de las contrataciones ha sido mediante licitación pública y el 70 por ciento de los recursos se ha quedado en la entidad.

“Hasta el último día de mi mandato seguiré manteniendo mi determinación de cero tolerancia a la corrupción. Todo acto indebido deberá ser sancionado, sin importar de quién se trate o el puesto que ocupe”, sostuvo.

En materia de obra pública, informó que ha ejercido mil 564 millones de pesos, a través del programa Más de Mil Obras para Zacatecas, para mejorar la infraestructura en todo el estado.

Según mencionó Tello Cristerna, algunas obras son la terminación del Hospital de la Mujer en Fresnillo, dos juzgados mercantiles y el edificio del Ayuntamiento de Fresnillo; una biblioteca en la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y la habilitación del edificio del Bachillerato Militarizado.

También informó que se gestionaron recursos federales para la ampliación de la carretera Zacatecas-Aguascalientes, y modernizar los tramos Fresnillo-Valparaíso y Fresnillo-Jerez, que suman una derrama total de 669.5 millones de pesos.

“Por cierto, a quienes están confundidos o padezcan de corta memoria, todas las autopistas de este país las realiza la Federación, a gestión y empeño de los gobiernos locales; las realiza vía la Secretaría de Comunicación y Transportes, con recursos que no son para los zacatecanos una dádiva, son en justicia y reciprocidad”, precisó.

Por último, ante el comienzo de del proceso electoral, indicó que “necesitamos representantes que no se cieguen en ser sólo oposición; las cosas no caminan bien y seguir buscando culpables en todos lados no es lo correcto; se debe dar vuelta a la página, señores, no seguir polarizando este país”