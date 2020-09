“El Contrato por Zacatecas no se ha cumplido, falló”: Gabriela Pinedo

La diputada petista mencionó algunas cifras proporcionadas por el Coneval respecto a la situación de la entidad en cuanto a pobreza, rezago educativo, servicios de salud, seguridad social, servicios básicos de vivienda y alimentación

“Para el Grupo Parlamentario del PT en la 63 Legislatura, es prioridad darle voz a las exigencias de nuestro pueblo, que hoy grita que Zacatecas no marcha bien. Se llega al penúltimo informe de este gobierno con más dudas que certezas, con más pendientes que avances, con más justificaciones que logros. El Contrato por Zacatecas no se ha cumplido, falló”, fueron las palabras pronunciadas en su momento por la diputada Gabriela Pinedo Morales como representante del PT en su posicionamiento frente al cuarto Informe de Gobierno de Alejandro Tello.

Pinedo Morales señaló que para conocer lo que ocurre en Zacatecas son suficientes algunas cifras proporcionadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que señala que en 2008 había en el estado 742 mil 200 personas viviendo en condición de pobreza, y el último dato disponible es que hoy hay más de 755 mil 200 zacatecanos y zacatecanas marginados en pobreza, y otros 54 mil 400 viven en pobreza extrema.

Por otra parte, informó que el rezago educativo se encuentra en 17.8 por ciento de los zacatecanos, y que 11.7 por ciento de los habitantes de la población no tiene acceso a los servicios de salud, es decir, 188 mil 700 personas. Pero resulta más alarmante el hecho de que 62 por ciento de los habitantes carece de acceso pleno a la seguridad social; 10.5 por ciento no tiene acceso a los servicios básicos de la vivienda y 16.6 por ciento no tiene acceso a la alimentación.

“Espero, por el bien de Zacatecas, que cierre su ciclo de la mejor manera; la prioridad hoy es pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, finalizó la legisladora petista.