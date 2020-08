De carácter urgente, caso de la violación de una menor, coinciden diputados locales

Respecto al caso, las activistas afirmaron que “no vamos a permitir que no se haga justicia y que la ley se corrompa” ■ foto: andrés sánchez

Exhortan a las dependencias involucradas a realizar una investigación adecuada y justa

Logran colectivas interponer amparo y aplazar la audiencia del juicio que se tendría hoy

Después de interponer un amparo ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), que posteriormente fuera aprobado por un juez federal, colectivas feministas se manifestaron frente al Congreso del estado, respaldadas por dos diputadas locales, Alma Dávila Luévano y Gabriela Evangelina Pinedo Morales, quienes en sesión promovieron como punto de acuerdo, de carácter urgente, que se respeten los derechos y se lleve un debido proceso en torno al caso de una menor violada en el municipio de Guadalupe, quien a su vez sufriera ineficiencias institucionales.

En el lugar, con pancartas que exigían justicia y el esclarecimiento de los hechos, cuestionaron el que se haya entregado al acusado por parte de policías y aún así exista la posibilidad de que salga libre, a lo que respondieron asegurando que si los hechos se desenvuelven a favor del imputado, no se quedarán calladas, “no vamos a permitir que no se haga justicia y que la ley se corrompa”, afirmaron.

Ya en sesión, la 63 Legislatura exhortó a no dejar impune la violación de una menor de edad, ocurrida en abril, haciendo la invitación a las autoridades de procuración de justicia para que no quede impune el caso que tendría su juicio oral el día de hoy, pero gracias a las diligencias de las organizaciones feministas se logró una prórroga de la audiencia, la cual se debe llevar a cabo antes de que se cumplan los 5 meses desde que inició el proceso; de rebasar el periodo, automáticamente queda en libertad el agresor por ser un menor de edad.

Los diputados consideraron el tema de urgente y obvia resolución y por ello exhortaron a la FGJE, al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEZ) y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zacatecas (CDHEZ) a que garanticen los derechos humanos a una vida libre de violencia, el acceso a la justicia, el debido proceso y la debida diligencia de la niña víctima de violación.

Asimismo, se hizo un llamado al gobernador Alejandro Tello Cristerna a que vigile y prevenga posibles actos de corrupción por parte de la Secretaría de Seguridad, en este caso, y al alcalde de Guadalupe para que ejerza las acciones de control para posibles actos de corrupción de sus policías, que fueron quienes detuvieron al violador en flagrancia y se presentarán a la audiencia del juicio como testigos.

En este sentido el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez aseguró que no se trata en el actual proceso de una presunción, sino que el agresor fue detenido en flagrancia, por lo que la exigencia que es que se salvaguarden los derechos de la víctima a acceder a la justicia y que no haya una actuación parcial de la fiscalía.

Por su parte, la diputada Perla Martínez Delgado recalcó que éste no es un caso aislado sino que se repite y son situaciones cotidianas que tienen que enfrentar las mujeres en el país por lo que sostuvo que el Poder Legislativo no debe ser omiso.

Posteriormente al fallo a favor, con diez votos a favor y cero en contra, y que fuera sellado con la frase “Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, las colectivas feministas, a quienes al final de cuentas se les concedió ingresar a la sesión del pleno, se trasladaron a las afueras del Tribunal para Adolescentes, donde realizaron un performance “Un violador en tu camino” a modo de protesta.