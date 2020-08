La Gualdra 443 / Río de palabras

Me eché a andar por el camino, no volví la vista atrás. Nada de lo que dejé allá podría ya importarme. Ninguna de las voces que de allá provenían podrían detenerme. En mi cara llevaba una sonrisa que trataba de ocultar mi temor, mi ansiedad ante la incertidumbre. Sabía que no tenía nada seguro, era consciente de que todo podría salir mal. Pero era mejor salir, andar por los caminos a quedarme parada, congelada, encerrada esperando que pasara el tiempo, se abriera la puerta y alguien viniera a sacarme, a despojarme de lo que creía mío. Decidí dejarlo todo, lo material se pierde y se recupera fácilmente; lo que uno tiene adentro una vez que se va ya no vuelve. Por eso salí, por eso no volví la vista atrás, por eso me encuentro ahora, andando por los caminos. Sé que para usted será complicado, muy complicado entenderlo; ¿por qué preferir no tener un techo, un lecho donde reposar los huesos, un fuego que aminore el frío y un techo para cubrirme de la lluvia? Para mí no es difícil entender ni pretendo hacerlo. Es por eso que estoy aquí, prefiero morir andando a quedarme encerrada, a esperar que la muerte venga y me arranque este cuerpo.