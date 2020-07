Firma México convenio con ONU y OMS para adquirir 3 mil 643 claves de medicinas

El presidente López Obrador, acompañado de Jorge Alcocer, secretario de Salud; Cristian Morales, representante de OPS/OMS en México; Fernando Cotrim Barbieri, representante de UNOPS; Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Insabi; el canciller Marcelo Ebrard y Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de Presidencia. Foto Cuartoscuro

El gobierno de México firmó el primer convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para adquirir en el extranjero por primera vez, 3 mil 643 claves de medicamentos, a distribuir en 2021, por alrededor de 6 mil 800 millones de dólares. “Es un hecho histórico porque vamos a obtener todas las medicinas en el mundo, de buena calidad, a bajos precios y resolveremos el problema de desabasto de medicamentos sin corrupción”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Jorge Alcocer, secretario de Salud, dijo que la industria nacional no queda excluida, “sin embargo, sólo podrán ser consideradas aquellas empresas que cumplan con los altos niveles de calidad y honestidad que exigen los organismos internacionales”, por lo que el acuerdo incluye el listado de las firmas multadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública y aquellas que se encuentran en investigación.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que este acuerdo, signado por el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, y Fernando Cotrim Barbieri, representante de la UNOPS, representa que hay “voluntad evidente de romper con circuitos, prácticas, tradiciones y costumbres que nos llevaron a corrupción, desabasto y casos escandalosos. Nunca más habrá esto”.

Resaltó que la licitación por de 3 mil 643 claves quizá sea la más grande en la historia de la ONU. “El pedido que se está haciendo es todo lo que vamos a necesitar en 2021, y así en los años subsecuentes hasta 2024”, precisó.

Morales Fuhrimann explicó en la conferencia de prensa en Palacio Nacional que con el acuerdo, el país tendrá la oportunidad de comprar vacuna contra el Covid-19 con precios negociados. “En el marco de la iniciativa Covax para acceder a la vacuna contra el Covid-19, los países de la región podrán contar con precios negociados a través del Fondo Rotario Vacunas de la OPS”.

López Obrador dijo que llevó tiempo concretar este convenio, porque “no lo permitía la ley, los intereses creados… Lo que son las cosas, el doble discurso, se habla que el neoliberalismo es libre mercado, pero en los bueyes del compadre, siempre y cuando no perjudique los intereses de los favorecidos, de los que hacen jugosos negocios al amparo del poder”.

Afortunadamente, dijo, los legisladores aprobaron la reforma a la Ley de Adquisiciones y ya ahora se pueden hacer compras consolidadas de todos los medicamentos de calidad, a buen precio y sin corrupción.

Reiteró que esto va acompañado de la creación en México de una distribuidora de medicinas, para que éstas, vacunas y equipo médico lleguen hasta la más apartada comunidad del país, “así como llegan los refrescos embotellados”.

El secretario de Salud resaltó por su parte que con este convenio, la OPS y OMS brindarán asistencia médica y asesoría al Insabi para la implementación y adquisición de medicamentos y cubrir las necesidades de abasto futuro.

Resaltó que la UNOPS cumple con los mas altos estándares para adquirir las medicinas. De 3 mil 643 claves que necesita el país, “cerca de 2 mil pueden ser adquiridas por estos organismos internacionales”.

Alcocer dijo que los medicamentos que se adquirirán en el extranjero serán para todas las enfermedades, “todos los necesarios”, de primera calidad y de actualidad.

Y mencionó que en el convenio con la OPS y OMS “se ha acotado la importancia de que los tengamos a la brevedad , a principios de año, en enero de 2021”.

López Obrador subrayó el llamado a los organismos para que se esto se vea como algo urgente, “porque ya queremos tener las primeras entregas en México, que se inicien los procesos de adquisición la semana próxima.

“Tenemos los recursos y como se trata de organizaciones de mucha confianza, estamos dispuestos a entregar por adelantado el dinero que se requiera. Ya está el contrato, ya tenemos el dinero”, aseguró.

Afirmó que en tanto se lleva a cabo la compra de medicamentos se terminará de crear en México la distribuidora, a cargo de David León, “para que no se vaya el tiempo y no tengamos que seguir comprándolos a precios elevados”.

Queremos, subrayó, que sea una competencial real, no como antes, que era “pactada para que ganarán siempre las mismas empresas, tres se llevaban siempre el 70 por ciento de las compras. Un gran monopolio. Por eso es muy importante este convenio, porque el gobierno ya no va a comprar, sino la ONU con toda la transparencia”. No vamos a aceptar “chantajes de nadie”, aseguró.

A pregunta expresa, dijo que los organismos internacionales recibirán 1.25 por ciento de lo que se adquiera.