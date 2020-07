En Zacatecas son mil 40 personas desaparecidas o no localizadas desde septiembre de 2010 a la fecha

Familiares de personas desaparecidas en Zacatecas exigen conocer la verdad ■ foto: andrés sánchez

Son datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)

38% de los casos (345), en los últimos 10 años, corresponde a jóvenes de entre 15 y 25 años; 43% se refiere a personas entre 26 y 50 años (393) y 5% a niños entre 0 y 14 años

Los municipios con más casos son Zacatecas (309), Guadalupe (170), Fresnillo (124), Calera (74), Huanusco (60), Villa de Cos (56) y Jerez (46)

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en Zacatecas hay mil 40 personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales 902 (87 por ciento) se han registrado durante el sexenio de Miguel Alonso Reyes y lo que va de la administración de Alejandro Tello Cristerna, es decir, desde septiembre de 2010 a la fecha.

Desde 2010 hasta ahora, los municipios con más casos de personas desaparecidas o no localizadas son Zacatecas, con 309 casos; Guadalupe, con 170: Fresnillo, con 124; Calera, con 74; Huanusco, con 60; Villa de Cos, con 56; y Jerez, con 46.

En el sexenio de Alonso Reyes, entre septiembre de 2010 y septiembre del 2016, la cantidad de personas desaparecidas o no localizadas fue de 382, mientras que en la gestión de Tello Cristerna, de septiembre de 2016 hasta la fecha, la cifra ha aumentado a 520.

Ello indica que, en cuatro años, durante la administración actual se ha incrementado la cantidad de personas desaparecidas y no localizadas en 36 por ciento respecto al periodo gubernamental anterior en todo el sexenio.

Destaca, además, que el 38 por ciento de las personas desaparecidas o no localizadas (345) en los últimos 10 años, en Zacatecas, corresponde a jóvenes con edad entre 15 y 25 años. Asimismo, el 43 por ciento se refiere a personas entre 26 y 50 años (393 casos) y solo el 5 por ciento a niños entre 0 y 14 años.

Según el RNPDNO, cuyos indicadores se actualizan en tiempo real, el 80 por ciento de las personas desaparecidas o no localizadas en el estado pertenece al género masculino, y el resto al femenino, cuyo mayor rango de edad es entre 15 y 19 años.

En total, entre 1967 y 2020, se han registrado mil 500 personas desaparecidas o no localizadas en Zacatecas, de las cuales alrededor de 100 ya fueron localizadas sin vida o sin vida y poco menos de 500 con vida.

A nivel nacional, en el periodo que oscila entre 1967 a 2020, se ha registrado un total de 177 mil 882 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, de las cuales 73 mil 233 corresponden a personas desaparecidas y no localizadas (41.17 por ciento). De estas, hay 72 mil 886 personas desaparecidas y 347 personas no localizadas.

Asimismo, del total mencionado, 104 mil 649 personas han sido localizadas (58.83 por ciento), de las cuales 6 mil 401 personas han sido localizadas sin vida y 98 mil 248 personas localizadas con vida.