La Gualdra 440 / Río de palabras

Esto parece que ya se acaba, pero no se acaba. Cuando ya estoy a punto de dar todo por concluido, resulta que al final el punto es solo un punto y seguido. Entonces vienen más capítulos, más peripecias como telenovela turca en la cual parece que ya todos son felices, que el drama ha concluido y sale un falso a padre a reclamar la paternidad de un hijo que ni siquiera quiere. Así, igualito está todo esto. Suceden un montón de nuevas cosas que no permiten que podamos cerrar el libro por completo. Algunas veces parece que ya me estoy acostumbrado, que podré seguir así por siempre, pero luego recuerdo que la eternidad es un deseo al que nunca he aspirado; así que decido cortar por completo con la ruina y buscar nuevos modos de transformar esto, esta rutina, esta vida que parece que termina, pero no se acaba.

