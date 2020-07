Viaje del Presidente evidenció que México no tiene una propuesta de desarrollo nacional alternativo

■ Muestra de ello es que los invitados mexicanos fueron los 11 prominentes empresarios de telecomunicaciones, de la banca, del comercio y de la energía: García Zamora

■ Opina que AMLO apuesta todo al Tratado entre Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) de la misma manera en que lo hizo Carlos Salinas de Gortari en su momento

La visita de Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca evidenció que el gobierno mexicano no cuenta con una propuesta de desarrollo nacional alternativo como había prometido y, por el contrario, lo apuesta todo al Tratado entre Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) de la misma manera en que lo hizo Carlos Salinas de Gortari en su momento.

Así lo afirmó Rodolfo García Zamora, investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), quien cuestionó la ausencia de un proyecto de desarrollo alternativo para México que López Obrador ha prometido durante 16 años.

Muestra de ello, expuso, es que los invitados mexicanos fueron los 11 prominentes empresarios de telecomunicaciones, de la banca, del comercio y de la energía, todos incuestionablemente beneficiados por las privatizaciones y el neoliberalismo.

Expuso que una de las fracturas entre el Gobierno Federal y el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es la falta de una política migratoria para 38 millones de personas de origen mexicano, 12 millones nacidos en México, 5.9 millones indocumentados y 800 mil jóvenes de origen mexicano conocidos como “dreamers” y que tienen el peligro de una deportación.

García Zamora refirió que los 38 millones de migrantes de origen mexicano son quienes han mantenido a flote a la economía mexicana durante más de 40 años, periodo en el que han transferido más de 450 mil millones de dólares. Sin embargo, “no fueron consultados para la visita, no fueron consultados en la agenda y no se les concedió el espacio que más de 100 organizaciones migrantes plantearon para entregar propuestas e iniciativas en materia de migración, desarrollo y derechos humanos”.

Consideró entonces que la visita de López Obrador a Estados Unidos fue “utilitarista” y reflejó claramente las fracturas entre el gobierno y Morena: la ausencia de una alternativa de desarrollo económico independiente y soberana, que fortalezca el mercado interno, y la ausencia de una política migrante.

Según explicó, un modelo de desarrollo alternativo debe poner en el centro el empleo y la erradicación de la pobreza no con programas asistencialistas, sino con la generación de políticas de desarrollo regional y sectorial.

García Zamora señaló que los migrantes han sido excluidos de toda política pública, motivo por el que cientos de organizaciones migrantes se manifestaron en Estados Unidos, en contra de la visita de López Obrador y cuya consigna fue que “siguen siendo excluidos de la agenda política nacional y de las políticas públicas del gobierno”.

Aunado a ello, “el problema de Morena es que no tiene un partido estructurado y coherente a nivel nacional capaz de definir, con propuestas claras y estrategias de política económica y de desarrollo, materializar lo que prometieron de un nuevo proyecto de nación”, dijo.

Refirió que al interior de Morena hay un conglomerado de tribus, muchos de ellos provenientes del PRI y Movimiento Ciudadano y “se la pasan peleando por el poder y los espacios y por los diferentes niveles de gobierno, y entonces no han tenido la capacidad de ponerse a discutir y construir lo que creíamos que tenían claro”.

De acuerdo con García Zamora, “resulta patético que después de 18 meses, ni el gobierno ni Morena son capaces de tener un verdadero proyecto de desarrollo económico nacional y a pesar de que más de 100 organizaciones migrantes, cientos de investigadores, hemos hecho propuestas de políticas migratorias y de desarrollo, ellos en la práctica se han subordinado totalmente a la política de Estados Unidos”.

Concluyó que Morena “está resquebrajado, no es un partido unitario, no ha servido que tenga mayoría en el Congreso y en el Senado pues no han sido capaces de darle un rumbo diferente a nuestro país”.