■ México Lindo y Podrido, y Zacatecas otro tanto Qué hay de nuevo con el virus de la doble corona (segunda parte)

Hace una semana iniciamos estas reflexiones intentando comentar lo que hay de nuevo con el coronavirus SARS COVID 2 y la enfermedad que produce COVID-19.

Mencionamos que el virus ha ido mutando (una mutación es un cambio genético fortuito al interior del virus) antes en su versión europea surgió la mutación L y ahora en su forma americana encontraron la mutación G que la única diferencia – hasta el momento conocida – es que resulta cada vez con más fuerza de contagio, la estructura molecular del virus fue ya analizada y puesta al servicio de la OMS desde enero durante el brote en China y es la base para que varias compañías –algunas más adelantadas que otras- estén ya realizando las pruebas clínicas – para la elaboración de la vacuna – en seres humanos sanos en varias partes del mundo.

Comentamos que la elevada mortalidad que se presenta – desafortunadamente – en nuestro país se debe seguramente a la falta – ya no de equipo y material ni camas de hospital – sino a personal debidamente entrenado ya que con médicos generales – que han sido contratados por miles – no hay especialistas suficientes – no puede vigilarse a un paciente con ventilador, para darnos una idea de cómo están las cosas, para que el cuidado de un paciente intubado con ventilación asistida sea adecuado y el paciente pueda sobrevivir, se necesitaría a un médico experto en el manejo respiratorio por cada paciente, o en el peor de los casos por cada dos pacientes, actualmente se tiene a un médico cuidando 12 pacientes y no necesariamente un especialista sino un médico general vigilado – en la medida de lo posible – por un especialista que tiene a su cargo varias unidades, así es claro que la posibilidad que tiene un paciente para salir adelante es remota, actualmente no mayor de un 20%

Toda crisis deja algunas cosas buenas, y esta crisis-pandemia no es la excepción- porque si pasa con la existencia de una vacuna o de una terapia útil, nuestro país habrá quedado con cientos de hospitales habilitados y equipados para combatir enfermedades complejas con ventiladores disponibles y monitores que antes de la crisis se tenían a cuenta gotas.

Solo falta que el Sector Salud y los Centros Covid bien implementados pudieran realizar una enseñanza exhaustiva en los médicos generales que actualmente dan su servicio, para que se conviertan en ESPECIALISTAS en el manejo del paciente grave y en la terapia respiratoria del mismo y esto ya sería en un gran beneficio para los nuevos retos que enfrente la salud de los mexicanos.

Por otro lado se ha hablado de múltiples tratamientos, desde las micro gotas que utiliza – según esto bajo ciencia genómica – la Secretaria de Gobernación, hasta los fetiches que ha mostrado nuestro presidente, y después la cloroquina y su derivado la hidroxicloroquina, medicamentos utilizados en la malaria, la artritis reumatoide y el Lupus pero que gracias al decir – siempre mentiroso y sensacionalista – de Trump primero y Bolsonaro después fueron adquiridos por miles de gentes que dejaron a los pacientes con las enfermedades antes mencionadas sin su medicina que para ellos si es vital para sobrevivir.

La OMS después de analizar estudios preliminares aseguro que no solo no es útil este tipo de medicamentos sino que puede agravar el curso de la enfermedad, aunque existen grupos que siguen investigando, después se encontró evidencia científica de que la dexametazona, un esteroide muy accesible económicamente podía reducir la morbimortalidad del COVID-19 en un 30% y la OMS recomendó su uso.

Es muy corto el tiempo y se requiere más investigación para realmente entender que sirve y que no bajo la mirada de la MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA, tan solo quiero agregar que la dexometazona se utilizó durante décadas para tratar el EDEMA cerebral secundario al TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO y con todo y que los expertos comenzaron a argumentar que no solo no era útil sino que aumentaba la mortalidad en estos pacientes desde los ochenta, en nuestro país se siguió utilizando hasta el presente siglo, actualmente ha sido discontinuada en este tipo de pacientes.

Recientemente ha salido al escenario en RENDESIMIVIR un antiviral que fue ampliamente probado para el manejo del DENGE donde no dio resultados, y que en estudios preliminares muestran aparentemente resultados similares de los que encontraron con la dexametazona es decir la reducción de un 30% en la mortalidad y el acortamiento del tiempo de evolución de los pacientes graves, y con estos resultados que insisto son preliminares, EU compro toda la producción del medicamento en algún laboratorio de Europa por agosto y el 90% del mismo en los siguientes dos meses.

La diferencia con la dexametazona, con los mismos resultados aparentes, es que el costo de esta es insignificante mientras que la del rendesimivir es de 2500 dólares en un tratamiento para un paciente delicado pero no grave y hasta de 5 mil dólares para un paciente grave, es decir 100 mil pesos – y así ¿Cómo?

La OMS sigue anunciando que lo peor está por venir, los países de nuestro continente – epicentro actual de la pandemia – decidieron optar por la economía y cerrar los ojos al problema de salud, EU y BRASIL por delante y nosotros por detrás y estamos viendo las consecuencias, una apertura que ha provocado record de contagios, el mexicano cuando menos sabemos cómo es – o como somos – te dan la mano y te tomas la pata, cuando a inicios de junio se anunció la apertura paulatina todos comenzaron a salir valiéndoles gorro utilizar cualquier tipo de protección y así nos esta yendo.

En nuestro Estado se nos dice que nuestro gobernador tiene un 75% de aprobación, es decir por arriba de lo que tubo AMLO en sus mejores tiempos ¡si cómo no! ¿Esta es la idea de sus comunicadores? decir mentiras para que alguien se las crea, después salieron con que era el 5 mejor ubicado dentro de los gobernadores por su manejo de la pandemia, y que contaba con más del 50% de aprobación ¿de verdad? Porque es claro que el manejo de la pandemia ha sido desastroso y ahora vivimos las consecuencias, por dar solo un par de ejemplos durante 3 semanas estuvo promocionando en los medios un supuesto premio al primer lugar en cuanto al portal de transparencia – como si eso importara en momentos como los que vivimos – y claro la plana completa al actuar de su esposa es decir del DIF, y solo hasta hace un par de semanas aparece en los medios impresos y electrónicos la consigna del uso obligatorio del cubre bocas ¿y el quédate en casa apa? Pero el llamado es tímido y tibio por no decir timorato, porque no sacar a todos los vehículos de las policías a recorrer las calles invitando a que se use el cubre bocas, y regalarle a quien no lo porta como se hace en el metro de la ciudad de México, mientras no se pongan más estrictos al respecto ¡A la gente le va a valer!

Y ya no se diga seguir un poco el actuar de gobernadores como el de Hidalgo que con todo y que le dio el COVID no ha dejado de ponerse las pilas armando centros covid, y recientemente instalar un kiosco con pruebas rápidas para el que quiera realizárselas, aquí si alguien se siente con la enfermedad es un verdadero calvario encontrar fuera de las instituciones privadas y la UAZ, quien le haga una maldita prueba. ■