‘Da 5 bloods’: la reivindicación bélica de Spike Lee

Da 5 Bloods, película de Spike Lee.

La Gualdra 439 / Cine

Spike Lee es un director que no sabe de sutilezas y que en cada oportunidad como realizador ha preferido ser provocador en lugar de discreto. En ocasiones su estilo puede parecer desmesurado, pero en su trabajo más memorable siempre logra alcanzar una potencia incendiaria, contundente y llena de relevancia. Puede que Da 5 bloods (2020), no sea del agrado de todos, pero en la audacia discursiva y visceral representada en cada escena se vuelve claro que el objetivo del director es hacer una película que resulte dolorosa de ver y que perdure en la mente de sus espectadores por mucho tiempo.

En el filme seguimos la historia de cuatro veteranos de guerra afroamericanos: Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) y Melvin (Isiah Whitlock Jr.), quienes después de años sin verse se reencuentran para llevar a cabo una misión de gran importancia. Autonombrados como sangres (bloods), estos cuatro amigos viajan al Vietnam actual para cumplir con una promesa que hicieron décadas atrás, consistente en recuperar un valioso cargamento de lingotes de oro. Al mismo tiempo, este grupo de veteranos debe encontrar los restos de Stormin’ Norman (Chadwick Boseman) el quinto integrante de los sangres y líder del batallón de infantería del que todos formaron parte y que peleó contra el Viet-Cong entre 1967 y 1971.

A través del uso de múltiples flashbacks, así como de formatos de pantalla distintos, la cinta oscila entre pasado y presente para narrar la odisea de este grupo de personajes, que vuelven una vez más al país que los marcó para siempre, y que en realidad jamás lograron dejar atrás. Como toda buena historia de aventuras, a lo largo del trayecto surgirán diferencias y obstáculos entre estos amigos, así como peligros que tendrán que enfrentar para poder lograr su objetivo.

En medio de esta dinámica, Lee dedica especial atención al personaje de Paul, interpretado de manera excepcional por Delroy Lindo, y que encarna la peor versión posible de un soldado afroamericano trastornado por la guerra. Paul no solo tiene una relación distante con su hijo David (Jonathan Majors), también tiene una visión distorsionada del eslogan Make America great again utilizada por la administración presidencial del país vecino, y de la cual es un ferviente seguidor. Lee utiliza la dicotomía de este personaje para señalar los estragos psicológicos sufridos por los veteranos afroamericanos después de haber participado en una guerra que no eligieron, luchando por derechos que jamás tuvieron.

En medio de la acción, el filme utiliza imágenes de archivo entre las décadas de 1960 y 1970, que incluyen declaraciones de Muhammad Ali, Malcolm X, Angela Davis, Martin Luther King Jr., alternándolas con videos de la llegada a la Luna, la lucha de las Panteras Negras, las manifestaciones callejeras, la renuncia de Nixon, y naturalmente, de la guerra de Vietnam.

Al mismo tiempo Lee hace una crítica al cine bélico hollywoodense, en específico a películas como Rambo (1972) y Apocalypse now (1979), y a cómo el heroísmo de estas producciones jamás ha representado la verdadera experiencia afroamericana dentro de dicha guerra.

Da 5 bloods es un filme combativo, político y un intenso relato sobre la hermandad, la culpa y la redención. En su intento de reivindicar a una generación olvidada, Spike Lee entrega una cinta de grandes dimensiones que hace ecos con la actualidad, como hemos visto en las manifestaciones impulsadas por el movimiento Black lives matter, se vuelve claro que el pasado siempre nos alcanza y que hay guerras que jamás terminan.

