Aún queda a deber en materia económica el gobierno de AMLO: Luis Guardado

El docente considera que el Gobierno Federal subsidia a sectores de bajos ingresos mediante becas y diversos programas de asistencia social, pero eso no es suficiente porque se necesita reencauzar la actividad económica ■ foto: la jornada zacatecas

■ Este año se prevé un decrecimiento de 10% del Producto Interno Bruto

■ “Mientras no se rompa el esquema de política económica fiscal y monetaria que se está aplicando, no vamos a recuperar la economía”

■ “Se requieren medidas de choque como las que se aplicaron para salir de la crisis del 29 que son medidas de tipo keynesiano, y no se está viendo que se vayan a aplicar”

José Luis Guardado Pérez, docente de la Unidad Académica de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), opinó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aún queda a deber en materia económica.

Considera que a dos años de su triunfo electoral, hay un derrumbe precipitado de la economía”, al grado tal que este año se prevé un decrecimiento de 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“El problema está en que López Obrador nos ha decepcionado en lo económico a todos. Ni los que lo apoyan ni sus opositores pueden estar satisfechos con el desempeño de la economía. Por ejemplo, quienes se mueven en el enfoque neoliberal, están insatisfechos porque lo ha estado implementando con resultados nulos, y quienes esperábamos un cambio en la orientación de la política monetaria, nos vemos decepcionados porque no hay ningún cambio”, expuso.

Recordó que al iniciar el año el pronóstico era que el decrecimiento de la economía fuera de 4 por ciento, pero dadas las condiciones en que se encuentra el país, esa cifra ya quedó superada y ahora se prevé que “el derrumbe de la economía puede ser superior al 10 por ciento”.

“Mientras no se rompa el esquema de política económica fiscal y monetaria que se está aplicando, no vamos a recuperar la economía. Se requieren medidas de choque como las que se aplicaron para salir de la crisis del 29 que son medidas de tipo keynesiano, y no se está viendo que se vayan a aplicar”, expresó.

Guardado Pérez manifestó que hay poca certeza sobre la manera en que se pretenda recuperar el empleo, la expectativa de ganancia del capital y el ingreso de la población, pero “mientras no se apliquen medidas de choque para enfrentar esta situación, no hay perspectiva de que podamos salir de la crisis”.

Entre las medidas que se deben promover, según expuso, está romper con la idea del superávit o del equilibrio en las finanzas públicas “y pensar que es necesario un gasto deficitario para impulsar el desarrollo económico”.

Refirió que el Gobierno Federal está subsidiando a sectores de bajos ingresos mediante becas y diversos programas de asistencia social, pero eso no es suficiente porque se necesita reencauzar la actividad económica.

Otra medida que es necesaria es impulsar el desarrollo y producción de las empresas nacionales, a fin de generar empleos a nivel local y que se genere demanda de bienes y servicios y que haya algún incentivo para las empresas.

En términos técnicos, Guardado Pérez dijo que “los keynesianos hablan de aumentar el rendimiento marginal del capital”, pero no se ve que se tomen medidas para que de esa manera se incentive la inversión.

Por último, reiteró que “la receta keynesiana está más que probada desde la crisis del 29 y es lo que ha permitido a las economías salir de las crisis profundas o recuperarse de las guerras. En Japón, Alemania y Europa se usaron recetas keynesianas que, aunque estén satanizadas por el modelo neoliberal, es lo que está probado históricamente para salir de una crisis”.