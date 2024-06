Influyentismo, vicio del aparato judicial: AMLO

Ciudad de México. Al aseverar que uno de los vicios del aparato judicial que debe eliminarse es el influyentismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer a los inversionistas extranjeros no dejarse llevar por engaños promovidos por los grandes despachos de abogados en el contexto del debate de la reforma al Poder Judicial y señaló que las encuestas muestran que la ciudadanía está a favor del cambio y de que los juzgadores sean electos por el pueblo.

Esto es así, la gente quiere participar y elegir. Y no hay que tenerle miedo al pueblo, nada más es cosa de definir bien el procedimiento, cómo se va a llevar a cabo la elección , aseguró el jefe del Poder Ejecutivo en la rueda de prensa que todas las mañanas realiza en Palacio Nacional.