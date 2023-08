PRI y Beatriz Paredes se lanzan contra Gálvez por su conflicto de intereses

Por: La Jornada Zacatecas •

La contienda interna del Frente Amplio por México (FAM) donde los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democracia (PRD) elegirían a su representante y posterior candidato presidencial, está subiendo de tono al comenzar los señalamientos de corrupción entre los diversos aspirantes.

En el foro celebrado en Durango el día de ayer por el FAM, la aspirante del PRI, Beatriz Paredes, declaró que “Para combatir la corrupción, lo primero que tiene que ser es que tú no seas corrupto, lo primero que tiene que ser es que tengas las manos limpias, lo primero que tiene que ser es que en tu hoja de servicios nunca hayas tenido una denuncia y no hayas permitido que se generaran negocios a partir de tu responsabilidad gubernamental.” en clara alusión a los señalamientos y denuncias que exigen en contra de Xóchitl Gálvez por su presunto conflicto de interés al otorgar permisos inmobiliarios a corporativos que posteriormente contrataron los servicios de las empresas de la ex jefa de la delegación Miguel Hidalgo.