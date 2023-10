Conmemorando 70 años del voto femenino en México

Por: EMILIA RECÉNDEZ GUERRERO •

La Gualdra 594 / Historia de las mujeres

- Publicidad -

El 17 de octubre del presente 2023 se cumplen 70 años que el Diario Oficial de la Nación publicó el decreto mediante el cual se reconocía la “ciudadanía” de todas las mexicanas. A partir de entonces, ellas podrían participar en todo tipo de elecciones federales, estatales, municipales y ejercer su derecho de votar y ser votadas; el decreto parecía una hermosa concesión que el presidente de la República Mexicana Adolfo Ruiz Cortines otorgaba a las mujeres.

Indudablemente no fue así, ellas venían luchando por tener ese derecho desde que se promulgó la Constitución de 1917 (se decía, una de las más adelantadas del mundo en derechos ciudadanos y laborales, sin embargo, dejaba fuera de la ciudadanía a las mujeres). Desde entonces (y aun antes de la Revolución) ellas iniciaron un largo camino para hacer valer sus derechos, nombres como Hermila Galindo, Juan Belén Gutiérrez, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y otras más dieron la batalla en la Ciudad de México, en Mérida, en Yucatán, posteriormente en Chiapas y Tabasco.

En 1947, ante la presión de diversos grupos y organizaciones de mujeres extendidas por todo el país, el presidente Miguel Alemán envió al Congreso de la Unión la modificación al artículo 115 de la Constitución para que las mujeres tuvieran el derecho a votar y ser votadas en las elecciones municipales. Avaladas con la nueva reforma, las mujeres continuaron de manera oficial con una participación más activa en la vida política de los municipios empezando a ocupar cargos públicos.

En ese contexto, en 1949 el gobernador de Zacatecas Leobardo Reynoso Gutiérrez, envió al Congreso del Estado la reforma a la ley electoral para establecer el derecho de las mujeres a participar en las elecciones municipales, adicionando a la Constitución del Estado el artículo 84 que señala: “Se concede el derecho a votar a todos los vecinos varones o mujeres mayores de 18 años si son casados y mayores de 21 si no lo son”. Las modificaciones fueron aprobadas el 10 de diciembre de 1949. En concordancia con la iniciativa, el gobernador favoreció la candidatura de una mujer para la presidencia municipal de Zacatecas, la señorita Ma. Belén Márquez García, quien era su secretaria particular. La designación causó gran revuelo e inconformidad entre la clase política y división entre los habitantes de la ciudad; algunos estuvieron de acuerdo, buena parte no.

A pesar de ello, las elecciones se llevaron a cabo y en diciembre de 1949, Ma. Belén fue electa presidenta municipal de Zacatecas, tomó posesión el 1 de enero de 1950. Su gobierno enfrentó múltiples problemas y fue destituida a los 6 meses. Sin embargo, éste fue un primer paso en la participación política de las zacatecanas. A nivel nacional el 17 de octubre de 1953 se publicó el decreto en el que se concedía a las mexicanas la “ciudadanía”, el derecho a votar y ser votadas para cargos públicos a nivel federal; se hizo efectivo en 1955.

***

Imágenes del libro Cuando las mujeres votamos por primera vez, de Natividad Cárdenas Morales, editado por el INE (Instituto Nacional Electoral). Ver completo:

Haz clic para acceder a Cuando-las-mujeres-votamos-por-primera-vez_compressed.pdf