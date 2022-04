Es importante que en el estado se homologue la Ley de Revocación de Mandato

Por: CLAUDIA BELMONTES •

Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que es de suma importancia que se dé la homologación del decreto de la Revocación de Mandato en los estados, porque garantiza que no sólo en unos cuantos recaigan las decisiones del país, además de que esto ayuda a evaluar a los que ostentan el poder nacional.

- Publicidad -

Agregó que a medida que la población se interese por el desempeño de los gobiernos se podrán ir dando soluciones a los problemas sociales que aquejan a México.

“La Revocación de Mandato es un proceso que no siempre está en el debate común de los ciudadanos, creo que ni en el mismo contexto de los que son operadores del sistema político nacional y por eso su importancia. La Revocación de Mandato es como una válvula de escape que nos puede evitar llegar a procesos violentos como golpes de Estado para quitar a un presidente. Es un mecanismo que es pacífico y genuino para ponerle fin a un gobierno al que ya no se le tiene la confianza.

Aseguró que, viene la posibilidad de que en las entidades se puedan desarrollar igualmente los procesos de Revocación de Mandato para el cargo del titular del Poder Ejecutivo estatal en turno. Es una realidad que ya fue regulada en la Constitución general de la República, mediante el decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembrede2019, con el que se mandata a las entidades federativas para que hagan la regulación correspondiente.

“Las constituciones en las entidades federativas dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en vigor del siguiente decreto deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la Revocación de Mandato de la persona del titular del Poder Ejecutivo”, agregó.

Asimismo, aseveró que este decreto contiene texto transitorio con las bases en las que debe trabajar la Legislatura local a la hora de homologar este asunto a nivel estatal, “la solicitud deberá plantearse ante los tres meses posteriores a la conclusión de los primero 3 años de gobierno del periodo constitucional y dicha solicitud deberá ir apoyada por al menos el 10 por ciento de la Lista Nominal de la entidad, esto por una sola vez en una gubernatura y la votación será libre, secreta y directa. Será vinculante cuando la participación mínima sea de 40 por ciento del padrón, la jornada debe ser posterior a una elección y no deberá coincidir con un proceso electoral”.

En el caso específico de Zacatecas esta reforma ya se hizo en cuanto al decreto, falta que se estipule como Ley de Revocación de Mandato para que sea una normativa, sin embargo, si se queda sólo como decreto será realidad cuando se haga la solicitud y se cumpla con los requisitos.

Si es que se solicita la primera Revocación de Mandato en Zacatecas se estaría dando en el 2025, después de las elecciones presidenciales y estatales del 2024 y con esto se estaría garantizando el derecho de los ciudadanos a participar en estos ejercicios civiles. No obstante, esta solicitud deberá plantearse los tres primeros meses del 2025 y se tendrá que recabar aproximadamente 120 mil firmas de los votantes locales, en caso de que no se logre reunir las rúbricas no se podrá llevar a cabo.

A decir del vocal ejecutivo, en caso de que se realice este ejercicio en 2025, el órgano encargado de organizar y realizar la convocatoria de este proceso comicial es el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), mientras que el INE sólo daría la validación de las firmas y que se cumplan la reglas que marca la constitución federal.