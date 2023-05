“No nos toca el combate a la delincuencia, pero sí la prevención”: Mauricio Acevedo

Por: KAREN GARCÍA •

“A nosotros como instituto no nos toca el combate a la delincuencia, pero sí la prevención”, aseguró Mauricio Acevedo, titular del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas (Injuventud), en una entrevista para La Jornada Zacatecas, ya que cada vez es más frecuente que jóvenes se involucren con el crimen organizado y las drogas, a lo que el funcionario estatal dijo que se han implementado nuevas estrategias para contrarrestar la problemática.

- Publicidad -

Mauricio Acevedo manifestó que dicho fenómeno es muy preocupante, ya cada vez es más frecuente que “inviten a los jóvenes a que participen en grupos delictivos” y aunado a esto, mencionó el aumento en el consumo de fentanilo, una de las drogas que se ha ido abriendo camino entre este sector de la sociedad para ser consumida en diferentes modalidades y, sobre todo, de fácil adquisición.

En ese sentido, explicó que el instituto maneja una política transversal con las diferentes dependencias de Gobierno del Estado, por lo que se ha trabajado de la mano con la Subsecretaría de Prevención del Delito para implementar nuevas acciones como charlas, talleres y conferencias en instituciones educativas de todo el estado.

“Estas charlas son primero de qué hacer si ya estás involucrado en esas líneas; luego, qué acciones puedes seguir para guiarte y salir del camino”, explicó el funcionario estatal, al destacar que hoy en día es de suma importancia “decirles la verdad a los jóvenes”.

Los jóvenes han

solicitado apoyo

psicológico, ya que

muchos tienen

depresión o ansiedad

Por lo que, en conjunto con actividades deportivas, culturales, literarias y artísticas, se busca que cada vez más jóvenes se unan a fortalecer dichas estrategias, pues desde el inicio de la administración dirigida por David Monreal Ávila “se ha logrado un gran avance porque cada vez subimos más los números”, pues tan sólo de actividades deportivas, implementadas en lo que va de 2023, como lo es el futbol, se logró apoyar a 33 equipos varoniles y ocho femeninos.

“Faltaba mucha difusión, pues había muchos jóvenes que no conocían que había una institución que buscaba crear políticas públicas para ellos, lo cual ha sido una gran labor”.

Embarazos adolescentes

El tema de la prevención, explicó el funcionario, se maneja en cuatro ámbitos, que son: prevención del delito, de deserción escolar, de adicciones, y de embarazos adolescentes que, según estadísticas gubernamentales, de los 15 a los 19 años de edad es más frecuente que las jóvenes se embaracen.

Por lo que mencionó que municipios como Fresnillo, Guadalupe y Jerez pueden ser los que están más cercanos a las tecnologías y a la información sobre educación sexual, sin embargo, en los municipios y comunidades más alejadas de la capital, el Injuventud pone en marcha un programa que dota de calendarios menstruales, manuales y métodos anticonceptivos a mujeres y hombres.

“Muchas veces los jóvenes tienen cierto miedo, por un tabú o pena, a ser juzgados, y no les preguntan a sus papás o no se asesoran con sus maestros, por lo que muchas veces se van a las tecnologías, que en ocasiones esa información o no es real o no aplica para todos”.

Salud mental

Mauricio Acevedo dio a conocer que, en la más reciente Consulta Estatal Juvenil, donde se visitaron al menos ocho municipios, los jóvenes solicitaron apoyo psicológico “ya que muchos de ellos tienen depresión, ansiedad, e incluso las redes sociales, que son una herramienta muy buena, también es un arma que muestra algo que no existe, lo cual afecta mentalmente”.

Por lo que este tema es una de las prioridades para este 2023 en la secretaría y “si bien involucra algo de recursos, lo he platicado con el gobernador para que nos pueda apoyar más porque en otros estados tienen programas que brindan atención personalizada”.