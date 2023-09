Este Gobierno es de los más ineficaces que ha habido en Zacatecas: Miguel Moctezuma

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

En el marco del segundo informe de labores del Gobierno del Estado, Miguel Moctezuma Longoria, investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), afirmó que esta administración “no tiene brújula”, es ineficaz e incluso el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hubiese tenido un mejor desempeño.

“Este gobierno ha carecido de proyectos estratégicos y de impacto regional y eso significa que solamente se dedican a administrar lo que les llega, pero esa es una forma de gobernar prácticamente sin impacto”, expresó

También comentó que hace mucho tiempo no se presentaban tantos conflictos sociales y que en estos dos años ha habido incumplimientos de parte del Gobierno del Estado con los docentes del nivel básico, con los trabajadores del sector salud, con los agricultores y últimamente con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).

En el campo, precisó que el problema no es por el precio del frijol, sino porque hay una situación de emergencia debido a la falta de lluvia que la administración estatal no alcanza a ver y, en consecuencia, no genera alternativas.

De acuerdo con Moctezuma Longoria, “hay una especie de pereza que al gobernador no le permite plantear estos como problemas de emergencia, porque además habrá más dificultades porque no han atendido situaciones que eran necesarias”.

Por ejemplo, comentó que no se ha atendido el manejo de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), donde hubo una fuga de dinero exagerada, ni mucho menos problemas paradigmáticos como la seguridad o la fuga del expresidente municipal de Guadalupe, presuntamente responsable de un caso de homicidio.

Además, se refirió a la crisis en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) y recordó que este organismo sirvió para que muchos funcionarios “se sirvieran con la cuchara grande” y hasta el momento no se ha sancionado a ningún responsable.

Por tanto, “este señor, David Monreal, no está atendiendo prácticamente nada y no creo que eso se inspire en la Cuarta Transformación. Andamos tan mal que ni siquiera aceptan los datos del Inegi en donde Fresnillo y Zacatecas aparecen en los primeros lugares de percepción de inseguridad”.

Moctezuma Longoria opinó que este gobierno es de los más ineficaces que haya habido en Zacatecas, incluso peor que administraciones muy cuestionadas que encabezó el PRI; “es muy fácil superar lo que David está haciendo porque prácticamente no hace nada”.

Expuso que en desarrollo social y económico el estado está retrocediendo, mientras que las entidades de la región están avanzando, lo que se debe desde su perspectiva a que todos los funcionarios no tienen el perfil para desarrollar buenos proyectos.

En ese contexto, afirmó que en los próximos años se presentarán más conflictos sociales y entonces “lo único que nos queda es esperar a que ya termine”. Al respecto, indicó que es necesario retomar la revocación de mandato y que esta sea implementada en todos los gobiernos de todos los niveles.

“La revocación de mandato no solamente se debe implementar en las instancias del gobierno, sino también en la universidad, por ejemplo. Este debe ser un criterio que la gente debe actuar con más modestia cuando no tiene las capacidades”, concluyó Moctezuma Longoria.