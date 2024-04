Fuego cruzado entre candidatas; ofrecen escasas propuestas

Ciudad de México. En el primer debate organizado en el Instituto Nacional Electoral, las candidatas presidenciales cruzaron acusaciones en torno a los fracasos que en materia de salud y educación tuvieron los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, así como el actual.

Claudia Sheinbaum, abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, fue quién más propuestas planteó; sin embargo, no dejó pasar las acusaciones en su contra, por lo que calificó a su adversaria, Xóchitl Gálvez, abanderada del PRI, el PAN y el PRD, de mentirosa y de lucrar con el dolor de las víctimas .

La panista acusó a la ex jefa de Gobierno de ser una mujer fría, sin corazón, la dama de hielo , por supuestamente no reaccionar ante la mención del derrumbe del Colegio Rébsamen en 2017, por haber utilizado para el covid sin sustento científico la Ivermectina, un medicamento para piojos , en medio de un fracaso en el manejo de la pandemia, así como no haber dado un correcto mantenimiento de la línea 12 del Metro .

Gálvez recibió varios golpes de parte del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien le espetó que es la candidata de lo peor del PRI y tiene como “mejor amigo a Alito (Alejandro Moreno, dirigente de ese partido), con un historial de corrupción absolutamente grotesco; a Paco Cienfuegos, acusado de triangular dinero en paraísos fiscales o su gran amigo del alma más reciente, Manlio Fabio Beltrones, con cuentas en Andorra”.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México sólo atinó a decir: no vengo a defender a nadie. Si hay un acto de corrupción, que se castigue, trátese de quien se trate .

Reconocimiento a quienes salieron de Ecuador

Sheinbaum inició el debate con una felicitación al cuerpo diplomático de México por su valentía ante el allanamiento de la embajada en Ecuador y recordó que en este proceso electoral sólo hay dos proyectos: continuar con la transformación que empezó en 2018 o regresar al pasado de la corrupción, “con la candidata del Prian”.

Álvarez Máynez se ufanó de ser el representante de la nueva política, mientras Gálvez eligió incluir entre sus invitados especiales a una madre buscadora, a la de una niña con cáncer, a víctimas por los hechos del Rébsamen y del derrumbe en la línea 12 del Metro.

Insistió en que nunca ha militado en ningún partido, pero tampoco pudo esquivar que el emecista le recordara que en materia de salud promete lo mismo que Enrique Peña Nieto. No le podemos creer a quienes ya defraudaron a México .

Al terminar el encuentro, los dirigentes y simpatizantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia arroparon a Sheinbaum. Foto Cristina Rodríguez