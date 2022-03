Activistas realizarán marcha este 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer

Por: La Jornada Zacatecas •

En conferencia de prensa, el Movimiento Feminista de Zacatecas anunció que este martes 8 de marzo la marcha por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer saldrá en punto de las 15 horas de la explanada de la Unidad Académica de Ingeniera de la BUAZ, asimismo, adelantaron que para el 9 de marzo se está convocando a un paro, ya que la lucha que representan es también anti capitalista, por lo que si paran las mujeres, “se para el mundo”.

En su posicionamiento, las integrantes de diversas colectivas señalaron que un mundo marcado por las desigualdades e injusticias sociales derivadas del neoliberalismo y profundizadas tras el confinamiento por Covid-19, las mujeres siempre llevan “la peor parte”, pues durante estos años han sigo obligadas a regresar a la reclusión de los hogares que es el espacio donde más se les agrede, se les vulnera y se les asesina, además de que han visto cuadruplicada su jornada de trabajo porque la crianza y el aprendizaje de las infancias se les da dejado como responsabilidad.

Esa carga mental y emocional, señalaron, impacta negativamente de forma implacable y directa en las oportunidades de descanso, pero también en las de desarrollo individual y el bienestar integral, aunado al ambiente inseguro en el que se vive además por el narcotráfico y el Estado omiso. “¿De qué sirve que abran líneas telefónicas de atención, e incluso se haya creado la dichosa Policía de Género, si en lo posterior no se da seguimiento a las denuncias y se castiga a los culpables?”, cuestionaron.

El panorama, enfatizaron las activistas, es “desgarrador”, pues precisaron que 2021 cerró como uno de los años con más mujeres asesinadas cuyo único delito es haber nacido mujer en “un sistema opresor”. Mujeres heterosexuales, indígenas, campesinas, niñas, adultas, sea cual sea el estatus económico, dijeron, están expuestas a la explotación, abusos, desapariciones forzadas, agresiones emocionales o físicas, caer en redes de trata y el narcotráfico. “En ningún espacio estamos seguras: ni en el hogar, ni en los espacios educativos, laborales y mucho menos en la calle”.

Por ello, exigieron a las autoridades, mejores programas transversales de prevención de la violencia contra las mujeres; que se cuente con un personal capacitado en materia de género; la creación de políticas públicas descentralizadas para garantizar la educación sexual integral libre de prejuicios; tratamientos de salud libres de discriminación y violencia; programas sociales para financiación de las mujeres; y que se garantice la no discriminación y xenofobia hacia las mujeres migrantes que atraviesan por el territorio estatal.

“Decidimos marchar en el marco del Día Internacional de la Mujer porque con pandemia o sin pandemia se nos violentan y nos matan. Porque el Estado patriarcal, colonial, racista y clasista hace oídos sordos a nuestras peticiones. Por ello convocamos a todas las mujeres que al igual que nosotras, consideran insostenible e inaceptable las violencias que atraviesan nuestras experiencias diarias, a aquellas que por la digna rabia rompen el silencio. Las calles también son nuestras y no lograrán callarnos ni recluirnos de nuevo”.

En el mismo tenor de la protesta, se enfatizó que la lucha es también anti capitalista, por lo que se acordó un paro de labores del día 9 de marzo. “No trabajamos, no cuidamos, no maternamos, no estamos al servicio de las necesidades de nadie. Porque si nosotras paramos, se para el mundo” concluyeron las activistas.