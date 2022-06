Inicia el Issstezac procedimiento fiscal para forzar al Cobaez a cubrir adeudo de 260 mdp

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) inició un procedimiento fiscal para forzar al Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) a que cubra el adeudo de 260 millones de pesos o, de lo contrario, sería objeto de embargo.

José Ignacio Sánchez González, director del Issstezac, informó que esta medida se deriva de una de las 62 observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), la cual está siendo solventada a través de este procedimiento fiscal.

“Cuando se me tomó protesta como director, el gobernador me entrega un cuadernillo con el listado de las observaciones derivadas de una auditoría, de una investigación que hizo el ente de fiscalización superior del estado por un periodo de 10 años. Como resultado hubo 62 recomendaciones, y además determinó iniciar 63 procedimientos para el fincamiento de responsabilidades”, expuso.

En ese sentido, indicó que el Issstezac ha atendido las 62 recomendaciones, “oficio por oficio, adjuntando las pruebas que demuestren el cumplimiento dado a las 62 recomendaciones. Ahora la tarea es no caer en recurrencia porque la recurrencia es una agravante que no estoy dispuesto a que suceda nuevamente”.

Una de las principales observaciones de la auditoría, refirió, es el cobro a los entes públicos que adeudaran al Issstezac, de manera que el Cobaez es el único que no le ha pagado al instituto.

Sánchez González indicó que este subsistema podría desincorporarse del instituto, pero se mantienen y en este momento hay 146 pensionados que no pagan aportaciones. Sin embargo, “¿de dónde creen que vamos a pagar las pensiones de sus ex trabajadores? Mientras no se resuelva, esto va a seguir mermando la capacidad de respuesta del Issstezac para atender otras obligaciones”.

Explicó que el Código Fiscal del Estado establece que el Issstezac es una autoridad fiscal, mientras que la Ley del Issstezac es un ordenamiento fiscal, por lo que “iniciamos uso de facultades de comprobación fiscal que nos permitan determinar cuánto le debe el Cobaez al instituto y, una vez agotado el procedimiento, poder fincar los créditos fiscales e ir al cobro forzoso de este dinero”.

Informó que el Issstsezac requiere de 85 millones de pesos mensuales por concepto de pensiones, pero las cuotas y aportaciones no generan los recursos suficientes para cubrirlas, por lo que “necesitamos que el Cobaez se defina si sigue incorporado o se desincorpora. Independientemente de eso nos deben 260 millones de pesos”.

Al respecto, mencionó que el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz es un buen ejemplo de saneamiento e incluso ha sido reconocido por el Presidente de la República, lo que se debe a que este organismo cobró a quienes le adeudaban.

Sánchez González consideró, entonces, que en Zacatecas se pueden sanear las finanzas de las pensiones, pero se requiere que todos los entes públicos paguen lo que les corresponde, en este caso el Cobaez.

En el caso de Veracruz, otra medida que se implementó fue rentar los inmuebles que son parte de su reserva técnica, de manera que el Issstezac comenzó un procedimiento similar con un inmueble cercano al hospital del IMSS, en la capital del estado.

Aunado a ello, mencionó que la Legislatura de Veracruz recurrió a un fondo federal que se puede utilizar para el saneamiento de los sistemas de pensiones denominado Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, mediante el cual se les asignó 7 mil millones de pesos.

Por lo tanto, reiteró que hay claridad sobre la necesidad de que los entes públicos paguen y por tal motivo se inició el procedimiento fiscal para que el Cobaez lo solvente o de lo contrario podría ser embargado.

Sánchez González explicó que el Código Fiscal indica que el Issstezac tiene seis meses para iniciar y terminar el proceso fiscal contra el Cobaez y que son prorrogables seis meses más, “pero a nosotros nos urge terminar y ya nos entregó la información el Cobaez. Estamos prácticamente listos para emitir las resoluciones de crédito fiscal, exigir el pago y, si no tienen, nosotros tendremos que ir al embargo de bienes”.

“Nos vemos mal haciendo esto, pero es la recomendación del ente de fiscalización y, si no te pagaron, tienes que ir al cobro forzoso. Puede pasar cierto tiempo para que veamos ese dinero, a menos de que la autoridad hacendaria estatal le ayude al Cobaez para que nos pague, pero en dinero, porque el terreno que le dieron para pagar años de adeudos no resolvió nada”, expresó.

Detalló que ese terreno que cedió el Gobierno del Estado al Cobaez para pagar su adeudo tiene un valor de 420 millones de pesos, pero en el contexto de la pandemia ha sido imposible de venderlo, pues se ha contraído la inversión privada.