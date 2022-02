La ASE inicia proceso en contra de funcionarios que tienen doble plaza

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

La Auditoría Superior del Estado (ASE) inició un procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias a casi 30 ex funcionarios que, en el año 2016, ostentaron doble plaza en el sistema educativo, en su mayoría una estatal y otra federal, mismas que no fueron aclaradas por los involucrados.

Entre los personajes a quienes se ha iniciado el procedimiento están: José Luis Santoyo González, ex subsecretario administrativo de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac); Ramiro Torres Bañuelos, ex director de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho (Benmac); José Honorio Jiménez Contreras, ex director de Formación Docente de la Seduzac; Antonio Jacobo de Luna, ex subsecretario de Planeación de la Seduzac; y Marco Vinicio Flores Chávez, ex secretario de Educación.

Otros involucrados son Rafael Pedroza Bernal, Arturo Gutiérrez Ortiz, Víctor Yáñez Torres, Ana Lilia Rojas Vázquez, Gerardo Gallegos Dávila, Patricio Robles Guzmán, Juan Manuel Macías Gallegos, Gustavo Rodríguez Gómez, Rigoberto Pinedo Alamillo, Benito Mireles Tonche, Jesús García Dueñas, Samuel Reveles Carrillo, María Magdalena Álvarez Alvarado, Martha Vázquez Gómez, Reginaldo Arceo, José Antonio Burciaga Campos, Francisco Campos Nava, Luís Alfredo Chávez González, y José de Jesús de la Torre García.

También aparecen Ma. Isabel Domínguez Garcés, Gerardo Gallegos Dávila, José Luis García Hernández, Vladimir Juárez Dávila, José Antonio López Nava, Francisco Maciel Hernández, Gustavo Mayorga Ríos, Juan Manuel Mireles Mauricio, Alfredo Ortiz del Río, María del Socorro Pérez Alba, Mario Alberto Ramírez Rodríguez, Patricio Robles Guzmán, Gema Luz Romo Salazar, María Guadalupe Saldaña Acuña, Olivia Margarita Saucedo Encina, Daniel Solís Ibarra y Guillermo Varela Moreno.

Entre los puestos que ocuparon destaca una jefatura de departamento de Personal de la Seduzac, coordinador del programa Reforma Educativa, supervisores de distintas zonas escolares, encargada de recursos financieros de la Seduzac, entre otros que fueron llamados a comparecer ante la Sala de Audiencias de la ASE,

En el anexo de la cédula de solventación de las acciones promovidas y notificadas de la auditoría, destaca que algunos de los involucrados no solventaron las observaciones en su contra, motivo por el que dio inicio el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias.

Es el caso de Alfredo Alvarado Gómez, Reginaldo Arceo y María Magdalena Álvarez Alvarado, quienes no solventaron por no presentar aclaración del por qué aparece en nómina estatal y federal en el ejercicio del 2016. Ambos estaban incluidos en la nómina de la Seduzac y a su vez en una instancia federal.

Otro caso es el de José Antonio Burciaga Campos, quien “no solventa ya que la Seduzac y la Universidad Autónoma de Zacatecas no presentaron evidencia para poder cotejar la compatibilidad y asistencia a las plazas correspondientes según nóminas revisadas”.