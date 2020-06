Reporta Zacatecas 6 personas privadas de la libertad en lo que va de este mes; una de ellas es un policía municipal

Imagen tomada de Google Maps

Las otras 5 son jóvenes masculinos; fueron privados de su libertad en Tepechitlán, 4 de ellos, en un solo hecho y el otro, en un evento distinto, aunque se investiga su posible relación

El elemento policial tiene 42 años y se desempeña en la corporación de Villa de Cos, donde fue privado de su libertad

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Zacatecas dio a conocer la privación ilegal de la libertad de seis personas en la entidad, en lo que va del presente mes.

De acuerdo con lo reportado, el primero de junio, en el municipio de Villa de Cos, se hizo un llamado para solicitar el procesamiento de un lugar relacionado con la probable privación ilegal de la libertad de una persona del sexo masculino.

La persona, de 42 años de edad, se desempeña como elemento activo de la Policía Municipal de dicha demarcación.

En el lugar se encontró una patrulla oficial de tal institución policial, sin signos de violencia aparentes. La investigación de este caso continúa.

Además, en el municipio de Tepechitlán, el fin de semana pasado, otros cinco jóvenes fueron privados de su libertad.

Según las autoridades, en un solo evento privaron de la libertad a cuatro masculinos, y en un evento diferente, a otro masculino. Se desconoce si tienen algo que ver entre sí las desapariciones, aunque se investiga una posible relación.

Cabe señalar que todos los sucesos se están manejando como privaciones de la libertad, y no como secuestros, ya que no se ha pedido un rescate por las víctimas, o algo más a cambio, así como no se ha manifestado una muestra de que permanezcan con vida.

De acuerdo con el Artículo 364 del Código Penal Federal, se impondrá de seis meses a tres años de prisión y de 25 a cien días de multa a los responsables de este delito; sin embargo, al particular que prive a otro de su libertad, si la privación de la libertad excede 24 horas, la pena de prisión incrementará un mes más por cada día.

Asimismo, la pena de prisión aumentará hasta en una mitad cuando la privación de la libertad se realice con violencia, cuando la víctima sea menor de 16 años o mayor de 60 años de edad, o cuando, por cualquier circunstancia, la víctima esté en situación de inferioridad física o mental respecto de quien la ejecuta.

