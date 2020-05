Ayuntamiento de Guadalupe ha invertido 250 mil pesos en sanitización de espacios públicos

Imagen tomada del Facebook del ayuntamiento

El alcalde aseguró que la práctica se ha realizado de forma responsable y ha funcionado, por lo que continuará hasta que disminuya la cantidad de contagios en la entidad

Pese a afirmación de la OMS, Julio César Chávez dijo que no se está fumigando, sino sanitizando con una fórmula avalada por la Cofepris

Por otro lado, desconoció hasta cuándo podrá el municipio pagar las nóminas de los trabajadores, las cuales suman poco más de 24 mdp

Se han invertido hasta 250 mil pesos en las jornadas de sanitización en el municipio de Guadalupe, en Zacatecas, y aunque la práctica ha sido criticada por medios e instituciones nacionales e internacionales, el alcalde, Julio César Chávez Padilla, asegura que se ha llevado a cabo de manera responsable y ha funcionado de forma positiva.

Anteriormente, se había afirmado que fumigar las calles, como lo habían hecho muchos gobiernos estatales y municipales en el país, no sirve como práctica contra el Covid-19, pues no hay pruebas que aseguren que pueda haber contagios por tocar objetos, esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero en conferencia de prensa virtual, el presidente municipal de Guadalupe aseguró que lo que este ayuntamiento está haciendo no es fumigar, sino sanitizar con una fórmula avalada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Aseveró que la práctica ha funcionado, pues por las características del municipio, Guadalupe proyectaba ser la entidad del estado con mayor número de contagios, sin embargo, no ha sido así gracias a las prácticas que han realizado desde el inicio de la contingencia, mismas que no piensan suspender hasta que se vea una disminución en la cantidad de contagios en toda la entidad.

A pesar de esto, los reportes de la OMS señalan que rociar líquidos desinfectantes en los espacios públicos puede resultar peligroso para la salud humana, al ser fórmulas irritantes y que, además, no pueden comprobar su eficacia, pues no hay pruebas contundentes de que el contacto con objetos pueda transmitir el virus a las personas.

Además de esto, Chávez Padilla comentó que el ayuntamiento está enfrentando problemas económicos, a tal grado de mencionar que no saben hasta dónde llegará el presupuesto para seguir pagando las nóminas de 1986 trabajadores y las cuales suman poco más de 24 millones de pesos.