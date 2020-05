En el México Mágico

Quiero regalar un consejo, para comenzar de cero, que nos ayude a explorar el mundo, solo quiero que tomemos nuestros espacios y hagamos que la vida siga, que nuestros pensamientos se conviertan en actitudes y aptitudes se repliquen en más gente y ¿Cuál será ese consejo?

¡Quédate en casa! Es lo mejor que puedes hacer por tu familia.

Cuando todo esto termine, salgan de su casa, vayan y tomen 3 caguamas, fumen 24 cigarros, acudan a 35 borracheras y sobre todo consuman en sus ciudades, consuman local, yo no veo en lo absoluto que ustedes vayan a comprar 3 carros, 2 casas, 3 pantallas, o 45 viajes, seamos sinceros no somos un país que tenga esas prioridades, sin embargo, dentro de nuestro México, existen 2 México`s y en esta su simpática columna, les relataré lo que pienso, a título personal de los 2 mexicos que tenemos presentes, por siempre y para siempre. Y continúo ya que mi Mac está por terminársele la batería. Quien me conoce sabe que no soy de esa marca por 2 cosas (no me alcanza y no me gusta)

Pero bueno, a darle que hay mole de olla y lo preparo mi mamá

El primer México dentro de nuestro hermoso país, es el de los ricos y aquí no les llamare fifís ni fotos, son ricos, millonetas o adinerados. Son ellos los que no compran en México, los que no consumen en México, los que no les gusta México, ustedes los conocen, los han visto en las redes sociales, en las páginas de internet, en las revistas, en la televisión. Ellos son los que estudian en la ibero, viajan por Europa, los que hacen estadías en universidades inglesas, alemanas, italianas y americanas, ya saben, esos ricos que viajan a Cancún, los cabos y Huatulco de fin de semana. Son los mismos que pasan 20 días en Europa y 40 días en Asia y los fines de semana en Vale Colorado, si, el mismo lugar donde se contagiaron del coronavirus, son los mismos ricos que van a sus casas en maserati, usan reloj Louis Vuitton, los que tienen jets privados, los que obviamente gastan en dólares o euros y efectivamente, son los que su dinero lo tienen en bancos extranjeros, son los que invierten en dólares, son los que “aman” a México en la “fiestas” en los bares londinenses, son los mismos que toman las coronas en los pub irlandeses y aquí , aquí pues comen aire y pa verse bien, le entran al tequila. Ellos son los ricos, ellos son a los que no les preocupa el rollo del precio del dólar, no ubican las recesiones, es más, ellos ni siquiera conocen el barrio de Tepito, mucho menos la fayuca. Esos mexicanos son a los que la crisis económica no los tocara y no será así ya que existe el otro México, el de los que los mantiene y los sostiene. Donde por “lastima” nos encontramos y es así, ya que “cuanto es lo menos” “me lo pagas mañana” mientras los “ricos”, ellos te cobran lo que es, cuando es y cuanto es, y ustedes simplemente a ellos, si les pagan.

¡Se ven mal regateando amiguitos!

En el México “dos” el de los cinturones de pobreza, el de donde se contribuye poco y se roba mucho y se paga poco, en este hermoso México donde inventamos todo para circular, le quitamos las placas al chevy, se la hacemos de “toz” al Estado para ampararnos sobre actos de autoridad. En el México donde desconocen al hermano para entrar al sams, en el México donde vamos a comprar 2 chelitas o 3 blusitas para pues salir a “des aburrirnos” de la cuarentena o el México donde no queremos que nos descuenten en el salario y nos incapacitamos o fingimos padecimientos para poder “quedarnos” falsamente en casa y sobre todo, en el México donde todos hacen negocio con la salud como el mini Bartlett, que aunque ya no le jalo el negocio, ya se veía con los ventiladores de a 30 millones de pesos, es el mismo México donde el gobernador Bonilla se va a ir SI o SI en 2021 y en una de esas lo ven de Secretario de Gobierno. Ya ven que al mexicano no le gusta perder, le gusta hacer lo imposible por ganar, a costillas de todos y por encima de todos. Y en política ni se diga. En este preciso momento recordé a un diputado local por el PT, que hace años quiso renunciar a su diputación de mayoría, para irse por la de RP y así su suplente se quedará con la de mayoría y él con la de RP y le dijeron que “nanai” les diría quien es, pero actualmente es presidente municipal, espero ustedes lo recuerden.

La amnesia no me ataca y espero a ustedes tampoco. ,

¡Total! En ese México estamos el 97 u 98 % de la población y ni se hagan, hay de todo y aquí, cabemos todos; los hijos de diputados, los diputados, los nietos de gobernadores, los hijos de doña pelos y los sobrinos de Juanelo Cobijas, y se preguntarán ¿Por qué los diputados o esos representantes populares? Porque no les alcanza más que para tener 2 carros, una casa en una zona residencial, 2 ranchos y 3 o 4 millones de pesos y eso, eso no alcanza para mantener 2 años al maserati Gran Cabrío que guardo en casa mi abuela doña quina. Entonces aquí entramos todos, todos los que trabajamos ganando en pesos y no en dólares, donde el trabajo todo lo vence, donde somos una “chin…” donde por eso nos buscan, para eso nos contratan y sobre todo para eso se nos paga. Sin embargo hay quien dice “se van a ir”. Su servidor les planteara la siguiente pregunta y les daré mi opinión de la respuesta.

¿Saben porque no se van a ir las empresas armadoras de vehículos a producir cosas que históricamente en México las producimos? Por una razón.

LOS EMPLEADOS EN MEXICO GANAN 8 O 9 VECES MENOS que en los países matrices. O ustedes creen que las empresas americanas van a pagar 14 dls la hora por llevarse la producción, cuando aquí pagan a 8 dls el día, ¡No jueguen! Y tampoco le crean a javi alatorre ¡Total! En esta dinámica de cadenas de producción NOS NECESITAN y nunca nos las creemos.

¡Carajo!

Consejo recomendación: ¡Sonríe hoy! Mañana te puede faltar un diente.

¡ÁNIMAS! ■