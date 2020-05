Este 10 de mayo arranca el programa “Hoy no circula”

Ofrecieron conferencia de prensa el secretario general de Gobierno, Jehú Salas Dávila y el director de Seguridad Vial, Oswaldo Caldera ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Estará vigente de lunes a sábado de 7 de la mañana a 11 de la noche

■ Se aplica de forma extraordinaria el Día de las Madres, para evitar grandes cantidades de personas fuera de sus hogares para celebrar esta fecha especial

■ Buscan reducir por lo menos en 30% la movilidad en el estado como una medida más para menguar los contagios por Covid-19

Programa “Hoy No Circula” comienza de forma extraordinaria el domingo 10 de mayo. Dicho día no podrán circular los vehículos cuyas placas tengan como último dígito numérico 1, 3, 5, 7 y 9. Sin embargo, el programa no operará los domingos siguientes. El programa funcionará de lunes a sábado de 7 de la mañana a 11 de la noche.

Se busca reducir por lo menos en 30 por ciento la movilidad en el estado como una medida más para menguar los contagios por Covid-19, por lo que se ideó el programa para que un vehículo no circule por lo menos dos días a la semana.

Sin embargo, habrá excepciones para vehículos esenciales como servicios de transporte público, de arrastre y salvamento, de transporte de personal, de seguridad pública y privada, de personas con discapacidad, de servicios públicos de transporte de carga, de servicios funerarios y de vehículos oficiales y particulares de actividades esenciales.

Quiere decir que los trabajadores del Sector Salud quedan exceptuados del programa, mientras puedan comprobar que son parte de este sector con alguna credencial o documento que acredite su labor.

Sin embargo, mientras los taxis y autobuses podrán seguir circulando, servicios privados de aplicaciones digitales como Uber y Didi sí estarán sujetos a este programa, pero Jehú Salas Dávila, secretario general de Gobierno y Oswaldo Caldera, jefe de Vialidad, aseguraron que el programa será temporal y sólo durará mientras siga la contingencia por Covid-19.

Los vehículos sin placas o con matrículas extranjeras también estarán considerados: si el vehículo no tiene placas, no circulará los días que se indique al número cero y en el caso de las placas extranjeras se considerará el último dígito numérico de estas.

El programa no será de recaudación, por lo que no habrá multa, la sanción será de 48 horas de aseguramiento en corralón, pero los costos de arrastre y encierro serán absorbidos por el estado.

Se aclaró que esta medida aplicará para zonas urbanas, conurbadas y metropolitanas del estado, en todos los municipios, pero sobre todo en las cabeceras municipales y los filtros para revisar que los vehículos estén acatando las indicaciones de movilidad podrán estar en cualquier punto de la ciudad, a cualquier hora, por lo que exhortan a la población a revisar cuáles son los días en los que no podrán circular, para lo cual se publicó una tabla con la información.

Aquellos vehículos cuyas placas terminen con el dígito numérico 1, 2 y 3 no podrán circular los lunes y los jueves. Las terminaciones 4, 5 y 6 no circularán martes y viernes y los que terminen en 7, 8, 9, 0 y vehículos sin placas no circulan los días miércoles y sábados. Los domingos no se aplicará esta medida, con la excepción del 10 de mayo. Esto para evitar grandes cantidades de personas fuera de sus hogares por celebrar el Día de las Madres.