Inicia la tercera fase de la epidemia por Covid-19

En la imagen, zona comercial bloqueada en la capital del estado, donde hay comercios que son considerados no esenciales ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

Ayer, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que debido al incremento de casos de Covid-19 en el país, las autoridades de la salud decretaron el inicio de la Fase 3 del Coronavirus en México, lo que indica que habrá una progresión acelerada de contagios y que de no reforzarse las medidas de sana distancia y aislamiento las instituciones de atención podrían saturarse.

López-Gatell señaló que durante la Fase 3 se verá un aumento diario de contagios en la curva epidemiológica, ya que estos se irán multiplicando producto del cúmulo de casos que son a su vez contagios, por lo que las medidas se deben reforzar continuando con la suspensión de actividades masivas, así como escolares extendiéndose la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo.

A diferencia de otros países, dijo el subsecretario, en México es complicado un confinamiento total, ya que la mitad de la población vive en pobreza y muchos tienen que salir a trabajar, por lo que se debe pues extender la jornada de Sana Distancia y mantener las medidas de protección a adultos mayores, ya que son la población con más riesgo ante la propagación del Covid-19.

Durante la Fase 3, el saludo entre personas no podrá ser ni de beso ni de abrazo, como se ha venido haciendo hasta este momento. Los espacios públicos cerrados como teatros, cines y auditorios, deberán permanecer cerrados, así como los espacios abiertos, como playas, estadios y parques acuáticos.

Además, se estableció que la suspensión de actividades no esenciales en sectores público, privado y social sigue en vigor y es de alcance nacional y que aquellas entidades privadas que no han suspendido y no están en la lista deben suspender actividades para que las personas no tengan que ir al espacio laboral, ya que en esta fase la característica principal es la expansión de la epidemia y la ocurrencia de millares de casos.