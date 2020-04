Pedirá alcalde capitalino retiro de túneles sanitizadores

Fue colocado un túnel sanitizador en Plaza Bicentenario ■ foto: andrés sánchez

El presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, aclaró que el túnel sanitizante instalado en la Plaza Bicentenario no es del ayuntamiento que preside, sino de la Dirección de Seguridad de la Policía Vial (DSPV) del gobierno estatal quien en un trabajo coordinado la colocó, sin embargo, luego de la advertencia de la Secretaría de Salud a nivel federal sobre el riesgo de éstos, señaló que se pedirá a la dependencia que sea retirado o bien, desactive los aspersores para no poner en riesgo a la ciudadanía mediante la posible propagación del virus.

La instalación de éste, reiteró el edil, se dio con base en el acuerdo de hacer sinergia entre los distintos órdenes de gobierno, sin embargo, el ayuntamiento lo único que ha instalado son las Casetas de Sanidad que se pusieron en marcha desde semanas pasadas como la del mercado de Abastos, siendo la de la Plaza Bicentenario la más reciente.

Por tal motivo, informó que establecería comunicación con el director de la Policía Vial, Francisco Caldera, para que ayudara a retirar el túnel o bien, que lo fusione con la caseta de sanidad, es decir, apagando los aspersores y mejor poner tapetes sanitizantes para que la gente camine sobre ellos sin el riesgo de que se inhale la sustancia.

“Desde un inicio nosotros no compartimos la idea de la instalación de los túneles. No se trata aquí de polemizar, ni politizar, solamente continuar, en el caso de nosotros, con las precauciones de sanidad”, dijo Mejía Haro, quien subrayó que el ayuntamiento no los ha instalado y que en ningún momento se ha ejercido un gasto mayor para las casetas sanitizantes tampoco, pues lo implementado, dijo, no supera ni los 5 mil pesos de inversión.

Además, adelantó que se continuarán con la instalación de las casetas de sanidad en la Plazuela del Vivac, en la Central de Abastos, en el Callejón de la Bordadora y en el Callejón del Tráfico, ya que se han detectado como puntos prioritarios por el flujo de gente. Estas casetas, precisó el edil, se han establecido con la idea de poder estimular que la gente se acostumbre a la sana distancia, el lavado de manos, el uso de gel alcoholado y la portación del cubre bocas, ya que hay muchas personas asintomáticas con el virus y éstos ayudarían a aminorar el porcentaje de contagio en la calle.