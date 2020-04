Reafirma ayuntamiento de Zacatecas apoyos para grupos vulnerables y barrios prioritarios

La cifra, hasta ahora, es de 2.8 mdp

En cuanto a los apoyos alimentarios destinados a barrios en situaciones vulnerables y a los apoyos a autoempleo, ambos nuevos, aún no hay fecha de entrega

Esta mañana, el ayuntamiento de Zacatecas reafirmó que darán tantos apoyos como sea posible; la cifra, hasta ahora, es de 2 millones 800 mil pesos para grupos vulnerables y barrios prioritarios.

Ulises Mejía Haro, alcalde de Zacatecas, de la mano de Sedesol del estado, se centrarán en brindar apoyos económicos y alimentarios a personas de entre 60 y 67 años, madres solteras, jefas de familia, embarazadas, micronegocios, quienes generen autoempleo y personas con enfermedades crónico degenerativas y discapacidades.

Los programas son los ordinarios que se vienen trabajando desde mucho antes de la contingencia por Covid-19, como UNE, de la mano contigo y CRECE; sin embargo, los apoyos alimentarios para barrios en situaciones vulnerables y apoyos a autoempleo son nuevos y se podrán solicitar a través de las páginas web, redes sociales y números telefónicos de Sedesol.

No obstante, aún no hay fecha determinada para entregar dichos apoyos y no se sabe si se podrán entregar más de una vez, pues el recurso es limitado y se busca tratar de no agotarlo en primera instancia, pues hay probabilidad de que sea todavía más necesario conforme avancen las fases de la contingencia.