La Gualdra 425 / Río de palabras

Pruebas, te pedí pruebas. Para corroborar si yo andaba, si yo fui, si yo me atreví a hacerlo. Te dije: aunque sea una foto o un testigo, alguien que hubiera pasado y me hubiera visto ahí, haciendo eso. Ahí fue cuando ya no pudiste decir ni una sola palabra. Se te enrojeció la cara de coraje, volteaste al cielo a ver si algo, un milagro divino pudiera respaldar tus acusaciones darte la razón. Pero pasó el tiempo y no hubo nada. Agarré mis cosas, me retiré lentamente y luego con prisa; para no darte tiempo de pensar, para salir huyendo; que no vieras en mi maleta la evidencia que ocultaba. Ahora, estoy aquí respirando, recuperando el aliento. Deshaciéndome de toda la evidencia: la ropa, los líquidos, los papeles, todo aquello que pudiera delatarme. Ahora, camino liberada ya no hay nada que me implique, cruzo la calle con tranquilidad, vuelvo a encontrarte, ni siquiera me reconoces; sigues buscando culpables, alguien que calme tu sed de justicia, más bien de venganza. Te miro seguir tu camino y pienso: ni que mi delito fuera tan grave, ni que hubiera hecho un daño fuerte… tantas pruebas que te saltan a la vista de otros, que sí te han dañado y ni siquiera les has hecho caso.

